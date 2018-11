Malgré des milliers de licenciements annoncés récemment par Bombardier au Québec, le gouvernement Legault s’est dit prêt à effectuer un nouvel investissement dans la multinationale.

Le chroniqueur Richard Martineau, qui n’est pas contre les investissements dans l’entreprise, croit toutefois que le gouvernement devrait avoir certaines garanties.

«On a mis 4 milliards de dollars dans Bombardier, là peut-être qu’on va mettre de l’argent, encore! [...]On ne peut pas tirer la ''plug'' sur Bombardier et envoyer ces milliers de personnes à la rue!»

Il juge qu’un ménage dans la haute direction serait une bonne chose.

«Peut-être que M. Bellemare pourrait céder sa place. Il n’a pas été un administrateur extraordinaire. [...] T’as beau remplir ta piscine d’eau, mais si le fond est percé, ça ne donne absolument rien», ajoute le commentateur.

Il s’est aussi mis dans la peau d’Alain Bellemare en le caricaturant et demandant aux gens de lui envoyer des fonds.

«On est généreux à Bombardier la preuve : on a donné la C Series à Airbus! On a donné congé à 2500 employés juste avant Noel pour qu’ils puissent le passer avec leur famille! Vous pouvez donner via PayPal, carte de crédit, et envoyez le tout à Alain Bellemare, 1717 Paradise Road, Santa Banana!»

