Portrait des tout-petits du Bas-Saint-Laurent

Les enfants de moins de 5 ans représentent près de 6% de la population du Bas-Saint-Laurent. Qui sont-ils et qu'est-ce qui les caractérise? Une étude rendue publique lundi permet d'en apprendre un peu plus sur les tout-petits.

Cette étude nous apprend qu'ils sont 11 000; que 80% d'entre eux sont gardés de façon régulière, soit en CPE, en milieu privé ou par des proches ou des parents; que 7% sont nés prématurément et que les deux tiers sont allaités au moment de quitter l'hôpital.

Toutefois, certaines données questionnent particulièrement le Directeur de la Santé publique du Bas-St-Laurent. La plus préoccupante, c'est que 10% de ces enfants sont nés de mères qui affirment avoir fumé durant leur grossesse.

«Le tabac est le premier facteur de risque pour les bébés de petits poids à la naissance et de prématurité. La grossesse a besoin de se poursuivre le plus possible entre 38 et 40 semaines», explique le Dr Sylvain Leduc.

Par ailleurs, près d'un parent sur deux affirme vivre de grands stress même si la majorité soutient avoir les habiletés nécessaires pour bien élever ses enfants. Ce qui n'empêche pas que la Direction de la protection de la jeunesse a reçu 709 signalements pour des enfants de 0 à 5 ans l'an dernier. C'est un peu plus de 30% de tous les signalements que reçoit la DPJ.

«Je pense que l'isolement et la vulnérabilité au plan économique sont des facteurs vraiment importants», affirme Anne Duret, la directrice de la Protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent.

Ce portrait est rendu public à l'occasion de la troisième édition de la Grande semaine des tout-petits au Bas-Saint-Laurent.