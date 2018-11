En marge de la rencontre entre François Legault et Doug Ford à Toronto, Antoine Robitaille et Caroline St-Hilaire sont revenus sur la décision controversée de l'Ontario de couper les services aux Francos-ontariens et surtout sur les réactions suscitées depuis son annonce. Pour cette dernière, François Legault a bien beau exprimer son mécontentement, il devra être jugé sur ses actions dans ce dossier.

«Si le premier ministre du Québec ne défend pas le fait français, qui va le faire?, se questionne-t-elle. Soit qu’il parle aux autres premiers ministres, soit qu’il parle avec le gouvernement canadien, mais si le premier ministre du Québec ne fait rien, ce n’est que le début de la fin.»

Pourtant, Antoine Robitaille estime que le premier ministre a été plus loin que prévu en comparant notamment la réalité de la minorité anglophone au Québec avec celle de la minorité francophone en Ontario. Selon lui, François Legault a été beaucoup plus insistant sur ces questions que ne l’avait été son prédécesseur Philippe Couillard, lors de sa rencontre avec Doug Ford.

