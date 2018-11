Stéphane Allix et la vie après la mort

Le journaliste français Stéphane Allix était reporter de guerre et investiguait sur le terrorisme et le trafic de drogue. Or, lorsque son frère est décédé sous ses yeux dans un accident de voiture, en 2001, il a eu besoin d’essayer de comprendre l’incompréhensible, et s’est alors mis à creuser un tout autre sujet: celui de la vie après la mort.

L’auteur «La mort n’est pas une terre étrangère» (2009), «Le test – Une enquête inouïe: la preuve de l’après-vie?» (2015) et «Après... quand l’au-delà nous fait signe» (2018), et fondateur de l’Institut de recherche sur les expériences extraordinaires (qui rassemble psychiatres, psychologues et psychothérapeutes) était de passage au Salon du livre de Montréal, ce week-end, pour échanger avec les lecteurs québécois. Il nous a parlé de sa démarche.

Monsieur Allix, comment avez-vous commencé à vous intéresser à la vie après la mort?

Je suis devenu journaliste en 1988, en partant en Afghanistan à 19 ans. Entre 1988 et 2001, j’ai été reporter de guerre, j’ai écrit des livres sur des sujets comme le trafic de drogue, le terrorisme. J’ai acquis des outils d’investigation très rigoureux. Après la mort de mon frère, il y a eu deux ans de transition. Tout, en moi, voulait arrêter d’être dans ce travail que j’avais fait jusqu’à présent. Sa mort m’interdisait de continuer à faire comme si de rien n’était. Six mois après le 11 septembre, j’aurais pu continuer à être compétitif, à bosser sur le terrorisme et l’Afghanistan, mais j’avais besoin de trouver des réponses à ces questions existentielles qu’on se pose tous. Quel est le sens de la vie? Qu’est-ce qu’on fait là? À partir de 2003, j’ai mis les outils que j’avais acquis auparavant dans l’investigation au service de la recherche sur ces sujets qualifiés d’extraordinaires, la vie après la mort.

Vous n’étiez pas interpellé par ce sujet, avant le départ de votre frère?

Comme tout le monde, je pensais qu’après la mort, il n’y a rien, que la réalité spirituelle n’existe pas, que ces sujets de communication, après le décès, c’est du surnaturel, ou de l’imaginaire, ou je ne sais quoi... Presque accidentellement, je me suis aperçu que ma vision de la vie n’était colorée que par ces croyances matérialistes reçues, inconsciemment, de par mon éducation occidentale. Et c’est la chose qui m’a le plus stupéfait, en fait: de découvrir une communauté de médecins, de chercheurs, de psychiatres, et aussi de témoins, qui vivaient des expériences un peu hors-normes, et des chercheurs qui travaillaient dessus. Et qu’il y avait des éléments très solides pour battre en brèche les certitudes auxquelles on adhère tous inconsciemment.

Quelle a été la première étape de vos recherches?

Le premier fil que j’ai tiré, ç’a été celui des expériences de mort imminente. Je n’ai pas eu de grandes révélations, je ne pense pas que quelqu’un détienne de preuve définitive de la vie après la mort. Ce qui m’intéresse plus, c’est de voir que, ce que je croyais absolument certain et acquis, n’est pas si certain ou si acquis que ça. Il y a 20 ans, on croyait que les émotions, l’alimentation, n’avaient strictement rien à voir avec l’évolution d’une maladie; mais aujourd’hui, il est acquis que, si vous prenez soin de votre psychologie, vous allez peut-être traverser une période de maladie grave plus facilement que si vous ne prenez pas soin de vous. Il y a deux siècles, on imaginait que les pierres qui tombaient du ciel, ça n’existait pas, et aujourd’hui, on sait que ce sont des météorites. On est en constante évolution, et comment on évolue? En écoutant ce qui cloche.

Aucune personne décédée n’est «revenue» de la mort pour témoigner de son expérience. Ce que vous avancez ne pourra jamais être prouvé hors de tout doute...

Je pense que l’émotion qui entoure le sujet de la mort est tellement colossale que la rationalité est un peu court-circuitée par ça. Les gens ont des niveaux de relation à la mort très différents les uns des autres. Certains sont à l’aise d’en discuter, d’autres sont paralysés par l’appréhension. Souvent, chez mes interlocuteurs, j’observe une forme de scepticisme de déni. Un scepticisme de peur, de repli sur soi. Les gens ont horreur du vide, de dire qu’ils ne connaissent pas forcément un sujet. Face à l’extraordinaire, dans notre société, on dit: «c’est vrai» ou «ce n’est pas vrai». C’est noir ou c’est blanc. Or, dans plein de cas de figures, on ne peut pas se prononcer. C’est absurde de vouloir trancher quand quelqu’un nous dit avoir vu son fils mort depuis trois semaines dans sa chambre...

Vos livres regorgent d’exemples de gens qui ont eu des contacts avec des proches décédés. Pouvez-vous raconter des moments que vous-même avez vécus à cet égard?

La première fois que j’ai vu un médium, j’ai posé la photo de mon frère sur la table, il l’a prise, l’a regardée deux secondes, l’a mise sur son front et sa première phrase a été: «Oh, j’ai un choc à la tête! J’entends un bruit de tôle froissée!» Sur la photo, ce n’était pas écrit qu’il était mort dans un accident de voiture, ni qu’il est mort d’une blessure à la tête... Est-ce une coïncidence? Une fois, peut-être, c’est une coïncidence, mais dans la demi-heure qui a suivi, il a continué à me donner des informations très, très précises. Sur une quarantaine d’informations, environ 35 étaient justes.

Comment avez-vous trouvé les gens qui témoignent dans vos ouvrages et comment pouvez-vous être certains de leur sincérité?

Ce sont des gens que je connaissais avant, des gens qui m’ont contacté après la publication du «Test», il y a des appels de témoins qui ont été lancés pour un programme de recherche. Plus de gens qu’on imagine ont vécu ces expériences, qui sont beaucoup plus répandues et fréquentes qu’on imagine. Quand on commence à écouter des témoins, on s’aperçoit que ces gens ne sont pas des menteurs, ils n’essaient pas de vous convaincre, ils sont troublés. Et on les laisse seuls.

Comment êtes-vous considéré, en France, dans la pratique de votre profession?

Je suis considéré comme quelqu’un de sérieux et de rigoureux dans mon travail d’enquête, je pense. Je ne suis pas là à essayer de vendre une soupe, une hypothèse ou des croyances. J’exerce mon métier de journaliste.

