Tapis rouge pour «À tous ceux qui ne me lisent pas»

C’était soir de première montréalaise pour le film «À tous ceux qui ne me lisent pas», lundi.

Plusieurs personnalités s’étaient réunies au Cinéma du Musée pour célébrer la sortie du premier long métrage de fiction du réalisateur Yan Giroux, qui mise sur une distribution étoilée comprenant notamment Céline Bonnier, Martin Dubreuil, Jacques L’Heureux, Martin Larocque, Stéphane Crête et Lily Thibeault. Marie-Ève Perron («Les Simone») et le jeune Henri Picard, vu dans «Les rois mongols», sont aussi du projet.

Librement inspirée de la vie et du parcours du poète québécois Yves Boisvert (1950-2012), l’histoire de «À tous ceux qui ne me lisent pas» est celle d’Yves (Martin Dubreuil), un artiste qui traine sa valise chez qui veut bien l’accueillir pour se dédier entièrement à la poésie. Lorsqu’il arrive chez Dyane (Céline Bonnier), le fils adolescent de cette dernière, Marc (Henri Picard), n’est pas enchanté de sa présence. Mais l’esprit rebelle de l’écrivain encouragera Marc à sortir des sentiers battus, tandis qu’Yves, de son côté, apprendra à s’ouvrir aux autres.

Auparavant, Yan Giroux avait offert les courts métrages «Lost Paradise Lost», «Rendez-vous», «Mi niña mi vida», «Surveillant», et «Il faut que je parle à mon père», ainsi que les longs métrages documentaires «Cubanos», «Élégant» et «Français – Un 14 juillet à Marseille».

Le récit coscénarisé par Guillaume Corbeil et Yan Giroux et produit par la boîte micro_scope avait été projeté en première mondiale au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, le 28 octobre dernier. L’œuvre a également été sélectionnée par le festival TR-IFF (Trois-Rivières, Images, Fêtes et Films) en soirée de clôture de sa deuxième édition, tenue jeudi dernier.

«À tous ceux qui ne me lisent pas» prendra l’affiche le 23 novembre.