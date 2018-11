Une longue mission en France pour Régis Labeaume

Le maire de Québec s’envolera pour la France, ce jeudi, afin d’y mener une mission économique d’une dizaine de jours axée principalement sur le recrutement de la main-d’œuvre.

Régis Labeaume s’arrêtera notamment à Nantes, à Saint-Nazaire, à Rennes et à Paris durant ce long périple qui aura lieu du 22 novembre au 2 décembre.

Dans la Ville Lumière, le maire de Québec épaulera 18 entreprises de Québec et Chaudière-Appalaches qui tenteront de pourvoir des dizaines de postes à court terme, principalement dans le secteur des technologies de l’information, des jeux vidéo mais aussi de la restauration et de la comptabilité.

Ces entreprises multiplieront les entrevues d’embauche avec 1500 candidats qui ont été présélectionnés. Elles doivent entre autres participer aux «Journées Québec» à Paris, qui auront lieu le 1er et le 2 décembre.

«La présence de M. le maire, cette année, va être encore plus facilitante pour nous, pour faire bien connaître la Ville de Québec parce qu’on a de la compétition d’autres villes... Montréal pour ne pas la nommer», a commenté Annie Belisle, directrice principale de Fujitsu à Québec lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville.

Les chercheurs d’emploi «connaissent plus Montréal, Toronto et Vancouver alors nous, on a toujours un pitch de vente additionnel à faire par rapport à Montréal» pour vendre Québec, a renchéri le maire Labeaume, disant miser sur la qualité de vie de la capitale, son côté sécuritaire ainsi que le nombre de logements disponibles.

Ce dernier prononcera aussi des discours devant des chambres de commerce à Rennes-Métropole ainsi qu’à Paris. M. Labeaume a précisé qu’il avait aussi un rendez-vous à l’agenda avec une multinationale «pour tenter de les amener à Québec», refusant toutefois de dévoiler son identité. Il doit également visiter les Chantiers Navals de Saint-Nazaire, célèbres pour la construction de gigantesques navires de croisières.