Violente agression à la sortie d'un bar de danseuses de Jonquière

Le Service de police de Saguenay a ouvert une enquête sur une violente agression qui s'est produite en fin de semaine au bar Le Cabaret JR, dans le secteur d'Arvida de l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

Un homme a subi de graves blessures au cours de l'événement qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, dans le stationnement du bar. Il a même dû être opéré d'urgence pour une fracture ouverte à la jambe.

La présumée victime est un jeune homme dans la vingtaine. Il a raconté à TVA Nouvelles avoir passé une partie de la soirée à l'intérieur du bar avec des amis pour souligner l'anniversaire d'un des leurs.

À un moment de la soirée, il est sorti à l'extérieur pour fumer une cigarette et c'est à ce moment qu'un autre individu aurait commencé à l'insulter, avant de le frapper à de nombreuses reprises. Il a reçu plusieurs coups de pied au niveau du tibia et du visage, a-t-il soutenu.

Les policiers sont toujours à la recherche de l'agresseur. «On sait que le tout a commencé à l'intérieur du bar et que ça s'est poursuivi à l'extérieur. Lorsqu'on s'est présentés, le suspect n'était plus sur les lieux. On espère que les images des caméras vont nous aider à identifier et à localiser cet homme-là», a affirmé Bruno Cormier, porte-parole du Service de police de Saguenay.