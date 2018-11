3000 étudiants en grève à l'UQAR; les cours suspendus

Plus de 3000 étudiants de l’Université du Québec à Rimouski sont en grève pour trois jours afin de faire pression pour demander des stages rémunérés. Ils étaient près d’une centaine à faire du piquetage mardi matin aux entrées de l’université.

L’établissement est le seul au Québec où les étudiants de l’ensemble des programmes sont en grève. La direction de l’établissement a d'ailleurs décidé de suspendre les cours. Les locaux demeuraient, cependant, ouverts pour la journée.

Différentes activités de mobilisation sont prévues au cours des prochaines heures et des prochains jours.

«On demande qu’il y ait un programme gouvernemental pour rémunérer tous les stagiaires équitablement et qu’on reconnaisse que le travail qui est fait par les étudiants est du vrai travail», a expliqué Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau, Vice-présidente à L’AGECAR.

Dans plusieurs programmes à l’UQAR, il y a des stages de différentes durées.

«Dans les stages qui sont non rémunérés, on parle du Bac en travail social, du Bac en développement social. Il y en a aussi en sciences infirmières et en éducation», a ajouté Mme Lajeunesse-Mousseau.