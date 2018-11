44 courts métrages diffusés sur Facebook en décembre

La 3e édition du Festival Plein(s) Écran(s) proposera 44 courts métrages sur Facebook du 5 au 15 décembre.

Le format court sera une fois de plus à l'honneur à raison de quatre œuvres gratuites par jour pendant 11 jours. Toutes se retrouveront sur la page de l'événement (facebook.com/pleinsecrans).

C'est «Paupière mauve», le deuxième court métrage de Gabrielle Demers s'intéressant au désir féminin, qui lancera le rendez-vous. Avec «Garage de soir», un récit dans lequel il est question d'amour fraternel, Daniel Daigle aura l'honneur de boucler le festival.

Il sera aussi possible de voir des films comme «Fauve» et «Crème de menthe» déjà projetés à Sundance et Toronto, ou encore la comédie sportive «Tony Speed» mettant en vedette David Beaucage, Arnaud Solly et Rosalie Vaillancourt.

L'actrice et réalisatrice Monia Chokri, l'ingénieur du son primé aux Oscars Sylvain Bellemare ainsi que le réalisateur Loïc Darses composeront le jury de la troisième édition de Plein(s) Écran(s).

La soirée de clôture aura lieu le 15 décembre au Monument-National, à Montréal.