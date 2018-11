Bois d'oeuvre Cedrico investit dans ses deux usines du Bas-Saint-Laurent

Les bonnes nouvelles ont été rares ces dernières années dans l'industrie du bois du Bas-Saint-Laurent, mais en voici enfin une. Bois d'oeuvre Cedrico annonce un investissement de 26 millions $ à ses installations de Price et de Causapscal.

Plus précisément, 24 millions $ seront investis d'ici juillet 2020 à l'usine de sciage de Causapscal. L'usine sera agrandie, sa capacité de rabotage sera accrue et une nouvelle ligne de sciage sera aménagée.

L'entreprise investit afin d'augmenter sa capacité de production et pour être mieux positionnée au sein d'une industrie qui s'est considérablement modifiée ces dernières années.

Bois d'oeuvre Cedrico vend 75 % de sa production aux États-Unis et l'entreprise se donne les moyens de continuer à être très présent sur ce marché, malgré une taxe de vente de 20 % imposée par les Américains sur le bois canadien depuis un an.

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, ces investissements en annoncent déjà d'autres, cette fois du côté de Price où on se concentre sur la deuxième transformation du bois.

«On sait très bien que la suite des choses va aller vers la deuxième transformation parce qu'on va transformer plus de bois. Le bois est disponible, il y a tellement eu de réduction des approvisionnements dans le passé. Le bois revient, on voit qu'il y a des billots, il y a de la place pour en transformer plus, donc on prend la place qu'on doit prendre», a expliqué Denis Bérubé, le PDG de Bois d'oeuvre Cedrico.

Ces investissements vont permettre de consolider près de 140 emplois à Causapscal et 90 autres à Price. Sans compter les quelque 300 emplois indirects que génère l'entreprise en forêt et dans le transport du bois.