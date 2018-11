Calculez votre indice de bonheur!

La firme de sondage Léger a dévoilé, mardi, son Indice de bonheur Léger, l’Indice de l’humeur et l’Indice de bonheur au travail, trois marqueurs permettant de mesurer l’humeur générale de la population.

Dans un communiqué publié mardi, Léger explique que cet Indice de bonheur est consulté annuellement par plus de 100 000 personnes, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, qui répondent à différents sondages.

Les différents indices sont accessibles gratuitement sur le site indicedebonheur.com. Les internautes peuvent ainsi calculer leur indice de bonheur, d’humeur ou encore de bonheur au travail et le comparer à la moyenne de la population.

«Nous voulons permettre aux utilisateurs de calculer le changement de leur humeur dans le temps, et ce, à tous les jours. Un peu comme la météo, cet indice nous permet maintenant de mesurer comment se porte la population d'une certaine ville, d'un certain âge, à un même moment», a déclaré Jean-Marc Léger, président de Léger.

Pour la firme, le calcul permettant d’établir le niveau de bonheur dans les organisations et les entreprises pourrait «révolutionner le monde du travail».

«Les données que génère l'Indice de bonheur au travail sont différentes de toutes les autres formes de consultation et poussent la réflexion dans des directions insoupçonnées. Elles permettent entre autres de comparer son groupe avec l'ensemble des Québécois, et ce, en fonction de leur âge et de leur sexe», peut-on lire.

Faites le calcul ici.