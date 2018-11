De nouveaux équipements pour les pompiers trifluviens

Les pompiers de Trois-Rivières sont dorénavant mieux outillés pour combattre les incendies puisque la Ville a investi 1,3 million $ pour les équiper d'appareils respiratoires plus performants et plus sécuritaires.

«Les premières préoccupations qu'on avait c'est que l'appareil soit plus confortable, entre autres, parce qu'on veut le porter sur de plus longues périodes maintenant», a expliqué Jean-Philippe Fortin, chef aux opérations du Service des incendies.

Dès que de la fumée est signalée sur une intervention, les pompiers sont tenus d'enfiler leur masque et d'endosser leur bouteille d'air jusqu'à la fin de l'opération, afin d'éviter toute inhalation pouvant être toxique.

La directive couvre même l'après-sinistre lorsque des décombres doivent être passés au peigne fin. Dans leur attirail de base, les pompiers trifluviens se voient aussi confier une caméra thermique pour se repérer et éventuellement détecter une présence humaine dans la noirceur et dans une fumée opaque. Les précédents appareils avaient atteint la fin de leur vie utile.

«Ces équipements-là doivent être remplacés aux 15 ans, a indiqué le chef du service Dany Cloutier. Donc nous avons fait l'acquisition de nouveaux appareils avec la nouvelle technologie. Ils vont être bons pour un autre 15 ans.»