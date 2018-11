De plus en plus d’étrangers dans les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean attirent de plus en plus d'étudiants internationaux.

C'est le cas notamment du Collège d'Alma, qui en profite à plus d'un titre. Son équipe de football, de la division 3 au sein du réseau scolaire, compte 16 joueurs français sur les 32 membres de son équipe.

«S'ils n'étaient pas ici, on n'aurait pas d'équipe», admet l'entraîneur-chef des Jeannois, Jean-Philippe Caron.

Ces étudiants internationaux ont été recrutés en France. Une dizaine de cégeps à travers le Québec courtisent les joueurs français.

«C'est l'occasion de jouer au football dans une structure scolaire, dit Arthur Cazzulané, un étudiant de première année. Ici, toute l'école suit l'équipe, alors qu'en France, il n'y a que nos parents et amis qui venaient aux matchs.»

Ces étudiants arrivent en août et doivent rapidement s'adapter. «Il y a plus que l'accent du Lac-Saint-Jean et le froid, dit Julie Simard, du Collège d'Alma. On les aide à s'installer, on fait une première épicerie avec eux.»

Alma est un milieu homogène. Les premiers joueurs étrangers de couleur, arrivés il y a quatre ans, ont senti le regard intrigué de la communauté à l'extérieur du cégep.

«Au début, oui, dit Thomas Thiebaut, un étudiant de 4e année. Les gens ne comprenaient pas nécessairement ce qu'un Noir venait faire à Alma, dans le froid. J'ai dû expliquer que j'étais un sportif qui venait jouer au football.»

«C'est plus facile de parler à quelqu'un ici qu'en France, dit Igor DimbiMbungu, fraîchement arrivé en août dernier. Les gens sont tellement accueillants ici qu'on se sent vite à l'aise.»

«Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens», dit Timothy Berime, lui aussi une recrue.

L'expérience d'Alma encourage ces nouveaux arrivants à poursuivre leurs études au Québec. Ceux qui finissent leur cours collégial espèrent jouer au football au niveau universitaire.

«Je m'inscris à Sherbrooke, et même si je ne joue pas au football, je veux faire mon université au Québec», dit Baptiste Canonica.

Le Collège d'Alma accueille une soixantaine d'étudiants internationaux cette année. À long terme, le Collège souhaite que certains s'établissent sinon au Lac-Saint-Jean, au moins au Québec.