Des agents de circulation dans le métro

Des agents doivent faire la circulation à l’heure de pointe sur le quai Montmorency de la station de métro Berri-UQAM depuis la mi-octobre.

Chaque jour, les clients qui arrivent sur ce quai pendant les périodes de pointe sont immédiatement interpellés et dirigés vers la tête du train par des inspecteurs de la Société de transport de Montréal (STM).

«Leur rôle est de contribuer à la fluidité des déplacements et d’intervenir plus rapidement en cas d’incident pouvant perturber le service», comme une porte bloquée ou une personne malade, a expliqué Philippe Déry, porte-parole pour la STM. Ces équipes effectuent aussi un travail de sensibilisation auprès de la clientèle sur les bons comportements à adopter et les règles de sécurité à suivre.»

En 2017, plus de 12 millions d’entrées ont été enregistrées à cette station, qui est la plus achalandée du réseau.

Lors du passage du «24 Heures», un employé a, par exemple, accompagné une jeune femme en béquilles dans un wagon bondé et demandé aux passagers assis de bien vouloir lui céder un siège.

Ces mesures ont été mises en place par la STM pour atténuer l’impact des travaux d’installation d’un ascenseur pour accéder à la ligne verte, qui ont «un effet sur l’espace disponible pour la circulation des clients quittant le train ou y entrant», a souligné M. Déry. La même stratégie avait été utilisée en 2016 dans la station Berri-UQAM pour gérer la foule lors de la fermeture d’un escalier fixe permettant de relier le quai de la ligne verte en direction d'Angrignon et le quai de la ligne orange en direction de Côte-Vertu.

Agaçant... mais aidant

Des passagers questionnés à la station Berri-UQAM manifestaient un certain agacement par rapport à ces équipes. Des accès au quai sont bloqués avec du ruban jaune pendant l’heure de pointe pour canaliser tous les passagers dans un même corridor de circulation, avant qu’ils soient dirigés verbalement par des agents.

«L’idée est bonne, mais c’est plate que ça doive être fait en criant, a noté Jacques Trudel, qui prend le métro chaque jour après le travail. Ils nous pressent vraiment à aller vers l’avant du train. Moi, ce n’est pas un problème, je peux y aller facilement, mais j’ai déjà vu un employé crier après une femme assez vieille qui avait de la misère à se rendre.»

Le travail de répartition des agents semble toutefois efficace: seules quelques personnes restaient sur le quai entre chaque passage de train lundi vers 16 h 30, alors que l’heure de pointe battait son plein. Elles étaient assurées d’avoir une place dans le métro suivant, qui arriverait entre deux et quatre minutes plus tard.

Même si son horaire flexible lui permettrait de prendre le métro en dehors de l’heure de pointe, l’enseignant Martin Lachapelle n’hésite pas à se rendre à Berri-UQAM en plein pendant celle-ci lorsqu’il termine de travailler. Attendre le prochain train quelques minutes ne lui fait pas peur. «Je vais toujours me placer au bout, et ça vaut la peine. Je trouve qu’il n’y a pas de problème majeur», a-t-il dit.

Plusieurs réseaux de métro à travers le monde ont recours à des agents pour diriger la clientèle en période d’heure de pointe, notamment celui de New York. Dans certains pays où l’achalandage est extrêmement élevé, par exemple en Chine et au Japon, des employés vont même jusqu’à pousser les passagers dans un train pour que les portes puissent fermer, comme on peut le voir dans des images du métro de Tokyo qui circulent sur internet.

Améliorations à venir

L’achalandage du métro a augmenté de 5 % en 2018 et la fréquence des passages de métro sur la ligne orange sera augmentée en 2019; dès le mois de mars, la STM prévoit une hausse du nombre de passages lors de l’heure de pointe matinale.

Une autre augmentation de fréquence sera observée lorsque la construction du garage Côte-Vertu sera terminée, ce qui est prévu pour 2021.