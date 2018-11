Encore des températures glaciales attendues mercredi

Pour une deuxième fois en moins de deux semaines, les températures seront particulièrement froides mercredi en journée pour la plupart des régions du Québec.

De Gatineau, en passant par Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Saguenay et Rimouski, les températures chuteront drastiquement en après-midi, en plus d’être accompagnées de forts vents et rafales.

À Montréal, -4 degrés Celsius est prévu en matinée, mais le mercure devrait osciller autour de -12 en après-midi, avertit Environnement Canada sur son site internet.

Avec les forts vents et les rafales, le refroidissement éolien sera de -8 degrés Celsius le matin, mais de -22 en après-midi pour la métropole.

Le scénario se dessine de la même façon pour la plupart des régions de l’ouest, du centre et de l’est. De faibles accumulations de neige sont prévues de l’ordre de 2 à 5 cm selon les secteurs.

La Gaspésie sera épargnée par ces froids polaires, mercredi.

Voici les prévisions d’Environnement Canada

Québec

Vents d'ouest de 20 km/h avec rafales à 40 devenant légers le matin.

Vents devenant du nord-ouest à 30 avec rafales à 60 en après-midi.

Températures stables près de -9. Refroidissement éolien -14 le matin et -21 en après-midi.

Trois-Rivières

Accumulation de 2 à 4 cm de neige.

Vents devenant du nord-ouest à 30 km/h avec rafales à 60 tôt en après-midi.

Températures stables près de -9.

Refroidissement éolien -13 le matin et -21 en après-midi.

Saguenay

Températures à la baisse pour atteindre - 12 en après-midi.

Refroidissement éolien -15 le matin et -20 en après-midi.

Sherbrooke

Accumulation de 5 cm.

Vents devenant du nord-ouest à 30 avec rafales à 60 tôt en après-midi.

Refroidissement éolien -12 le matin et -17 en après-midi.

Rimouski

Accumulation de 2 à 4 cm.

Vents devenant du nord-ouest à 20 km/h avec rafales à 40 le matin.

Refroidissement éolien -8 le matin et -17 en après-midi.

Gatineau

Accumulation de 2 à 4 cm.

Vents devenant du nord-ouest à 30 km/h avec rafales à 50 en mi-journée.

Températures à la baisse pour atteindre - 8 en après-midi. Refroidissement éolien -7 le matin et -17 en après-midi.

Rouyn-Noranda

Vents du nord-ouest de 20 km/h avec rafales à 40.

Maximum -16. Refroidissement éolien -30 le matin et -24 en après-midi.

Baie-Comeau

Accumulation de 2 cm. Vents du nord-est de 20 km/h devenant du nord-ouest à 20 avec rafales à 40 en mi-journée.

Maximum -5. Refroidissement éolien -12 le matin et -17 en après-midi