Le Salon du livre de Montréal plus politique, et bientôt plus vert

Le 41e Salon du livre de Montréal (SLM) s’est achevé lundi en comptabilisant un achalandage en hausse par rapport à 2017 – avec 120 000 visiteurs accueillis cette année, versus 119 000 l’an dernier – et en s’enorgueillissant d’avoir intéressé la classe politique comme jamais auparavant, mais en émettant aussi le souhait d’être un peu plus vert à l’avenir.

Les organisateurs étaient encore en train de vider le hall d’exposition de la Place Bonaventure, mardi, en début d’après-midi, quand l’Agence QMI a joint Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal, qui bouclait son premier mandat dans cette fonction.

Parmi les fiertés exprimées par le nouveau manitou de la foire du livre : être parvenu à attirer beaucoup de politiciens.

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications; Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation; Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration; Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, et l’ex-premier ministre du Canada, Jean Chrétien, passé pour une séance de dédicaces de son livre «Mes histoires», sont en effet tous allés bouquiner pendant le SLM 2018.

Jamais, a insisté Olivier Gougeon, le SLM n’avait fait se déplacer autant de politiciens dans le passé. C’était d’ailleurs un désir assumé du directeur général et de son conseil d’administration de marier véritablement les univers littéraire et politique le temps d’un week-end.

«Je ne pensais pas que ça arriverait si vite, et je ne peux que m’en réjouir, a spécifié Olivier Gougeon. On veut que le Salon du livre demeure un lieu où les politiciens auront envie de venir tâter le terrain, voir comment ça se passe et comprendre quels sont les enjeux, les réussites du milieu de l’édition québécoise. Ça montre que c’est un événement familial et littéraire important pour la culture québécoise et pour l’éducation.»

Sacs de plastique

Alors que le Pacte pour la transition alimente vivement les discussions depuis deux semaines, certains ont peut-être sourcillé en constatant que beaucoup de sacs de plastique ont circulé au Salon du livre de Montréal, la semaine dernière.

Seuls quelques kiosques fournissaient aux acheteurs des sacs en tissu pour leurs achats. Un fait qu’Olivier Gougeon n’a pas nié, mentionnant néanmoins que les sacs utilisés au SLM étaient de plus de 50 microns et, donc, autorisés par la Ville de Montréal.

Dans les prochaines années, les gens pourraient être invités à apporter leurs propres sacs pour trainer leurs livres.

«Le Salon a amorcé un virage vert, a noté le directeur. Il a "amorcé" son virage vert, mais il ne l’a certainement pas complété...»

À titre d’initiatives environnementales, le SLM évitait, cette année, de distribuer des bouteilles d’eau, sauf pour les «cas exceptionnels».

La neige nuit

Enfin, en ce qui a trait à la clientèle, elle est demeurée stable et légèrement en hausse en cette 41e mouture du SLM.

L’effet de l’entrée gratuite pour tous, le mercredi – une nouveauté qui a permis de doubler l’assistance du Salon lors de la première journée, comparativement à l’année précédente – a été amoindri par une baisse de fréquentation «assez significative» le vendredi.

«À cause de la neige», a précisé Olivier Gougeon.

«Avec l’ère numérique, que les gens aillent un événement où on peut rencontrer des auteurs, leur parler, croiser d’autres lecteurs, sentir qu’on participe à un rendez-vous important, c’est de très bon augure pour la suite», s’est néanmoins réjoui ce dernier.

Le 41e Salon du livre de Montréal en chiffres:

• 120 000 visiteurs, dont 20 000 élèves lors des Matinées scolaires

• 2400 séances de dédicaces

• 400 animations et tables rondes

• 880 maisons d’édition représentées

• 250 bénévoles qui ont donné 1075 heures de leur temps