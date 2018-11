Les automobilistes invités à ralentir près d'une école de Sherbrooke

Les automobilistes qui roulent vite autour d'une école primaire de Sherbrooke inquiètent tellement les élèves qu'ils ont décidé de prendre les choses en main.

Les jeunes d’une classe de 5e année de l’École Boisjoli à Sherbrooke ont décidé de prendre les choses en main. Au terme d’un rigoureux travail de deux mois, ils ont demandé au conseil municipal d’agir.

Pendant les mois de septembre et d’octobre, les élèves ont effectué des opérations radar dans la zone scolaire sur la rue Président-Kennedy, un endroit où la limite de vitesse est fixée à 30 km/h sur les heures de classe.

«65% des automobilistes dépassent 40 km/h», résume Léa. «On suggère de construire un dos d’âne pour faire ralentir la circulation», ajoute son camarade Lucas.

Les élèves de l’École Boisjoli ont d’ailleurs présenté leur projet et leur demande au conseil municipal lundi soir. «On nous a répondu que le dos d’âne n’était peut-être pas l’option qui allait être retenue, mais peut-être plus du marquage sur la chaussée et un affichage plus clair», raconte l’enseignant Danick Lessard-Dion, ajoutant que sa classe assurera un suivi étroit sur ce dossier.