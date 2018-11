Les «citoyens souverains» causent des maux de tête

Les membres du mouvement des «citoyens souverains», dont s’inspirerait Sébastien Théodore, l’homme arrêté samedi au terme d’une poursuite, sont reconnus pour causer bien des maux de tête aux autorités en multipliant les démarches administratives et en refusant d’obéir aux forces de l’ordre, expliquent des experts.

«Ce sont des gens qui sont convaincus d’obéir à des lois parallèles», résume le directeur du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR), Martin Geoffroy.

Selon lui, ce sont les systèmes administratif et judiciaire qui sont les plus touchés puisqu’ils leur font perdre énormément de temps en raison de leurs démarches exagérées et injustifiées.

Anti-autorité

Cette mouvance originaire des États-Unis est arrivée au Québec il y a environ 20 ans, estime M. Geoffroy.

«Ces gens sont réputés pour rendre les juges complètement fous. Ils prennent des bouts de loi déjà existants et les détournent à leur avantage», explique le chercheur qui a organisé un colloque sur le phénomène le printemps dernier.

Dans un numéro du «Journal du Barreau» publié en janvier 2014, l’avocat Marc-André Séguin met d’ailleurs en garde ses collègues sur cette mouvance des citoyens souverains.

«Ils ne croient pas en la juridiction des tribunaux ou en l’autorité des forces de l’ordre sur leur personne, refusent de payer des impôts et ne reconnaissent pas l’utilisation de pièces d’identité, que ce soit pour s’identifier ou voyager», explique le juriste.

Difficile à dénombrer

Bien qu’on estime que 300 personnes se réclament de la mouvance des «citoyens souverains» au Québec, leur nombre est très difficile à évaluer, indique le professeur en histoire du cégep de Trois-Rivières, Francis Langlois.

Mais le nombre d’adeptes de cette idéologie augmente sans cesse, estiment les experts consultés.