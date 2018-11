Les projecteurs tournés vers la relève

Les Sommets du cinéma d’animation octroient cette année une place toute particulière au travail d’étoiles montantes, dont celui de Claire Brognez.

«"La chambre des filles", c’est un projet personnel, un court métrage sur lequel j’ai commencé à travailler en 2016, a expliqué Claire Brognez. J’y relate l’éveil à la sexualité, les fantasmes, mais avec un point de vue féminin, doux, en toute innocence.»

L’artiste se spécialise dans l’animation de marionnette («Stop Motion Animation»). Il lui aura fallu onze mois, après avoir mis en place la structure de production, pour compléter ce court métrage de 6 minutes et 35 secondes. C’est un processus, qui demande rigueur, patience et dévotion.

À travers ses projets, l’artiste s’intéresse à l’intimité, avec l’intention d’y jeter un regard neuf. «Tout le décor et les personnages sont faits en pâte à modeler sur verre, que j’ai ensuite peint avec de l’acrylique. Pour les personnages animés, j’y ai ajouté du vernis afin de donner un aspect de porcelaine. Ça donne une allure plus fragile, plus sensuelle à mes figures», a expliqué la principale intéressée.

Chaque détail est pensé et élaboré par elle, ce qui lui vaut de nombreux titres, dont celui de productrice, réalisatrice, scénariste, directrice photo et artistique. Pour elle, c’est aussi une façon d’assurer une cohésion parfaite, de la scénarisation au visuel.

Si l’artiste peut porter autant de chapeaux, c’est qu’elle a suivi une formation en sculpture en Olivier puis, en cinéma à l’Université de Montréal.

Elle présentera son travail à la Cinémathèque québécoise dans le cadre des Sommets du cinéma d’animation, qui se déroulera du 21 au 25 novembre. «La chambre des filles» est d’ailleurs en lice dans la catégorie compétition internationale.

Les Sommets du cinéma d’animation en bref

Depuis maintenant 17 années, les Sommets du cinéma d’animation braquent la lumière sur les meilleures productions animées d’ici et d’ailleurs. C’est à la Cinémathèque québécoise et au Cinéma Moderne que seront projetés les courts, moyens et longs métrages sélectionnés.

En plus des présentations, des expositions, des ateliers et diverses activités familiales, les Sommets accueillent la compétition internationale. Au total, ce seront des films d’animation, en provenance de 19 pays, qui seront exposés au grand public.