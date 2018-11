L’ex-ministre Yves-François Blanchet pense à chefferie du Bloc

L'ex-ministre péquiste Yves-François Blanchet envisage de briguer la chefferie du Bloc québécois.

Joint par TVA Nouvelles, il n'a pas nié l’information, mardi après-midi, mais s’en est tenu à dire qu’il se retire de toutes ses activités publiques afin de réfléchir.

Né à Drummondville, le 16 avril 1965, Yves-François Blanchet a été président régional des jeunes du Parti québécois en 1987 et en 1988.

Élu député péquiste dans Drummond en 2008, puis dans Johnson en 2012, il a occupé les fonctions de vice-président de la Commission de la culture et de l'éducation, whip en chef du gouvernement et ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.

Le député bloquiste Louis Plamondon estime que sa candidature serait une bonne nouvelle pour le Bloc.

Sans chef depuis la démission de Martine Ouellet après des mois de controverse, la formation politique doit se choisir un nouveau leader le 24 février prochain et la date limite pour les candidatures a été fixée au 15 février.

Les prochaines élections fédérales auront lieu le 21 octobre 2019.