«Mes garçons auraient pu être avec elle en train de déneiger»

Nancy Carrier déneigeait les marches de sa résidence à Montréal quand elle a été heurtée par une voiture de patrouille du SPVM qui avait pris un fuyard en chasse rue Sherbrooke Est à Montréal. La femme de 42 ans a été blessée gravement. Son mari déplore la situation.

«Ça aurait pu être plus grave, mes garçons auraient pu être avec elle samedi en train de déneiger, car régulièrement on le fait ensemble. C’est une chance. Ma femme leur a dit: Entrer à l’intérieur et manger vos croissants, je vais déneiger les marches», fait savoir le conjoint de Mme Carrier, Simon Duclos.

La quadragénaire a été projetée une quarantaine de pieds dans les airs selon son mari. «Je n’étais pas là. Elle a averti la policière que les enfants étaient seuls dans la maison. Elle a donné l’adresse.»

Opération de neuf heures

«J’étais certain qu’elle était décédée quand j’ai vu les trois véhicules patrouilles emboutis devant ma maison. Des témoins disent que ça se passait (la poursuite) à très grande vitesse, au-dessus de 100 km/h. Partout à Montréal, on abaisse la vitesse. Pourquoi un samedi matin, on va chercher quelqu’un comme ça (lors de la poursuite) alors que c’est une infraction au Code de la route et que l’on a déjà son adresse, ses antédécents», questionne M. Duclos.

Mme Carrier a été gravement blessée. «Elle ne peut pas communiquer, elle est intubée. Elle a le bras gauche cassé. Hier, elle a eu une chirurgie qui a duré neuf heures et demie. On lui a installé des plaques de métal aux deux jambes, se désole M. Duclos toujours sous le choc. Il est trop tôt pour savoir si elle aura des séquelles.»

Ce dernier en veut-il aux policiers qui ont décidé de prendre le relais de la Sûreté du Québec qui tentait d’intercepter un homme sans permis au volant de son véhicule? «J’en veux à la situation, je ne veux pas mettre la faute sur l’un ou sur l’autre. Le BEI va enquêter, je fais confiance. On verra ce qui va en sortir. On est touché», appuie Simon Duclos. «Je voudrais qu’il voie l’état de ma femme», ajoute-t-il en pleurant.

Garderies et école

L’homme dit qu’il pourrait comprendre que la police poursuive un homme armé ou que les véhicules de police filent à vive allure sur l’autoroute, mais pas comment s’est déroulée la chasse au fuyard samedi matin en plein quartier résidentiel dans Hochelaga-Maisonneuve.

«À côté de chez moi, il y a une école, un McDo, des garderies, des familles qui marchent tous les jours sur le trottoir. Rouler comme ça à grande vitesse, ce n’est pas acceptable», formule Simon Duclos.

Il n’envisage toutefois pas pour le moment de poursuivre les agents du SPVM impliqués dans l’accident qui a failli coûter la vie à sa femme. «Il est trop tôt», souffle-t-il.