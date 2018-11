Montréal, championne de la croissance économique au pays

Montréal est en voie de finir au premier rang des métropoles canadiennes en ce qui a trait à la croissance économique avec une croissance de son PIB réel de 2.9 % en 2018, avance le Conference Board du Canada.

Si Montréal maintient sa lancée économique, elle dominera pour la première fois ce palmarès depuis 1987, année de la compilation des premières données utilisées pour produire le rapport «Notes de conjonctures métropolitaines», dévoilé mardi.

«L’économie locale connaît de vastes gains cette année, une création d’emplois robuste et une croissance solide des revenus. Cependant, à l’instar de la plupart des autres villes canadiennes, la croissance économique devrait ralentir à Montréal en 2019», a expliqué Alan Arcand, directeur associé au centre d'études municipales du Conference Board, par communiqué.

La croissance économique de la métropole québécoise a été soutenue par l’investissement dans le secteur non résidentiel et la croissance démographique. «Le marché du travail se resserre, ce qui s’est traduit par une augmentation des salaires et un soutien aux dépenses de consommation. Cela a entraîné un niveau élevé de mises en chantier de logements et une croissance solide des ventes au détail», a ajouté le Conference Board.

L'organisme s'attend à ce que la croissance ralentisse pour atteindre 1,8 % en 2019 en raison d'une baisse de la consommation des ménages due au vieillissement de la population, aux taux d'intérêt plus élevés et à l'endettement des ménages.

Par ailleurs, Québec est en voie d'atteindre la troisième marche du podium avec une croissance de son PIB de 2,6 % en 2018, à égalité avec Hamilton et Vancouver, mais derrière Winnipeg au deuxième rang. L'économie de la capitale de la province a été dopée par les secteurs de la fabrication et de la construction, a analysé le Conference Board.

Cependant, comme Montréal, Québec devrait voir sa croissance ralentir en 2019 alors qu'elle atteindra 1,9 %, prédit l'organisme.

Les prévisions de croissance par ville en 2018

Montréal: 2,9 %

Winnipeg: 2,7 %

Québec: 2,6 %

Hamilton: 2,6 %

Vancouver: 2,6 %

Calgary: 2,5 %

Victoria: 2,4 %

Toronto: 2,3 %

Edmonton: 2,3 %

Ottawa-Gatineau: 2 % ou moins

Saskatoon: 2 % ou moins

Halifax: 2 % ou moins

Regina: 2 % ou moins