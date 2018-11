Noah Juulsen a le visage fracturé

Le défenseur du Canadien de Montréal Noah Juulsen a subi une fracture au visage durant le match de lundi soir contre les Capitals de Washington et s’absentera de la compétition pour une durée indéterminée.

Juulsen a reçu deux rondelles au visage pendant la première période et à la seconde occasion, il a retraité au vestiaire rapidement. L’arrière de 21 ans n’est pas revenu au jeu et devra se soumettre à davantage d’examens médicaux durant les prochains jours.

Le Britanno-Colombien a obtenu un but et quatre mentions d’aide en 17 affrontements cette saison, conservant un différentiel de +3. Lors de sa dernière partie complète, samedi, face aux Canucks de Vancouver, il avait passé plus de 20 minutes sur la glace.

Le Tricolore visitera les Devils du New Jersey, mercredi.