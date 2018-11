Pas de marée noire après un accident sur une plateforme pétrolière

Le pétrole ne fuit plus au large de Terre-Neuve et aucune marée noire n'est attendue après le rejet accidentel dans l'océan Atlantique de 250 000 litres d'hydrocarbures sur le site d'une plateforme de forage, ont indiqué mardi les autorités canadiennes et la compagnie pétrolière fautive.

Un drone sous-marin avait été déployé lundi pour inspecter les installations immergées de la plateforme South White Rose, du groupe Husky Energy, à 350 km au sud-est de Saint-Jean de Terre-Neuve, en complément des observations menées en surface par un avion de surveillance et six navires.

«Le sous-marin téléguidé n'a pas observé de pétrole à la source» de la fuite, constatée vendredi au large de cette grande île du littoral oriental du Canada, a confirmé à l'AFP une porte-parole du producteur pétrolier Husky Energy.

«Le pétrole s'est désagrégé» dans l'océan Atlantique nord et aucun risque de marée noire n'est à craindre, a assuré à une radio locale Steve Tessier, PDG de l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extra-côtiers (CNLOPB), le régulateur gouvernemental de la production pétrolière dans cette région de la façade atlantique canadienne.

Le rejet accidentel de 250 000 litres de brut s'est produit vendredi après «une perte de pression sur une conduite sous-marine» reliant la plateforme South White Rose et le pétrolier Sea Rose, du groupe Husky Energy, selon le CNLOPB.

«L'origine du déversement va faire l'objet d'une enquête approfondie», a assuré à l'AFP Husky Energy.

Quatorze oiseaux de mer «mazoutés» ont été observés, dont trois ont été transportés dans «un centre de désintoxication» ouvert lundi, selon ce producteur pétrolier canadien.

L'accident s'est produit en pleine tempête et avait entraîné un arrêt de la production des quatre plateformes de forage au large de Terre-Neuve. La production a repris lundi sur l'une de ces plateformes, Hebron, du groupe ExxonMobil.