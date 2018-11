Périmètre de sécurité près d’une école primaire de Laval

Un périmètre de sécurité a été établi près de l’école primaire Le Petit Prince, à Laval, dans le secteur de Fabreville. La commission scolaire de la ville a indiqué que les élèves habitant dans le quadrilatère ciblé ne seraient pas renvoyés à la maison sans la présence d’un parent.

Le Service de police de Laval a répondu à un appel concernant un homme barricadé. Les policiers tentent d’entrer en contact avec le suspect, qui se trouve sur la rue Constantin. Ils ignorent s’il est armé.

L’accès est interdit dans un quadrilatère situé entre les intersections des rues suivantes: Gilles et Colomban, Clément et Catherine, Gilles et Camille, Chantal et Constantin.

Google Maps

Ce secteur est situé au nord de l’école, au-delà du parc Marc-Aurèle-Fortin.

«Soyez assurés que tous les élèves touchés par cette situation seront gardés en sécurité à l'école», a écrit la commission scolaire sur son site web.