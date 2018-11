Postes Canada: la ministre du Travail menace d'imposer une loi spéciale

La ministre fédérale du Travail, Patty Hajdu, a laissé entendre mardi qu'elle est fin prête à déposer prochainement une loi spéciale pour mettre un terme aux grèves tournantes des employés syndiqués de Postes Canada.

Dans une brève déclaration publiée sur son compte Twitter, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail a annoncé qu'elle a renouvelé le mandat du médiateur spécial chargé de trouver un terrain d'entente entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

Voici une mise à jour sur Postes Canada : pic.twitter.com/IFqnkEdRHY — Patty Hajdu (@PattyHajdu) November 20, 2018

«Nous encourageons fortement les deux parties à parvenir à une entente et nous sommes prêts à déposer un projet de loi si nous ne voyons pas une résolution dans les prochains jours», a toutefois déclaré la ministre Hajdu.

Ces derniers jours, le gouvernement de Justin Trudeau de répété à plusieurs reprises qu'il envisageait «toutes les options», incluant celle de recourir à une loi spéciale, pour mettre un terme au conflit de travail alors que la période des Fêtes approche à grands pas. Ce mois de l'année est, de loin, le plus achalandé pour Postes Canada alors que les Canadiens font leurs emplettes de Noël.

«Nous croyons que les meilleures ententes sont conclues à la table de négociation», a affirmé Mme Hajdu en soutenant que le gouvernement a fait sa part pour tenter d'aider les parties à s'entendre. «Malgré tout, des progrès limités ont été réalisés et nous avons épuisé toutes nos options».

Cette annonce survient alors que le syndicat a rejeté une offre globale de Postes Canada la fin de semaine dernière, avant de déposer une contre-offre.

De son côté, le STTP a fait valoir, mardi, qu'il est toujours possible d'en venir à une entente. «Si Postes Canada montre qu’elle a la volonté de régler nos enjeux, il sera possible de régler le tout en quelques jours», a déclaré le syndicat par communiqué.