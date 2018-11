Sex and the City 3: qui est ce personnage central qui devait mourir?

Depuis décembre 2016 et l'annonce de l'écriture du scénario de Sex and the City 3, les fans des aventures de Carrie Bradshaw et de ses amies se demandent ce que les créateurs avaient prévu pour la suite.

Alors que le film est apparemment au point mort, le présentateur du balado «Origins», James Andrew Miller, déclare qu'il a vu une première version du script et qu'il sait ce qu'il devait se passer dans ce troisième opus.

D'après lui, si Kim Cattrall refuse de tourner dans le film, c'est tout simplement parce que la place prévue pour son personnage de Samantha Jones était mineure.

Un des personnages centraux du film, Mr Big, joué par Chris Noth, devait en effet mourir «rapidement», d'après le scénario.

«Les gens proches de Kim pensent que le script n'avait pas grand-chose à offrir au personnage de Samantha. Ils affirment que c'est parce que Mr Big meurt d'une crise cardiaque relativement tôt dans le film, ce qui implique que le film raconte plutôt comment Carrie, interprétée par Sarah Jessica Parker, se remet de sa mort plutôt que la relation entre les quatre femmes», a-t-il déclaré lors d'une discussion avec Chris Noth (l’interprète de Mr Big) et Sarah Jessica Parker.

Chris Noth, de son coté, affirme n'avoir pas lu le scénario du troisième film mais que, d'après ce qu'on lui en avait dit, l'histoire était «meilleure» que celle des deux premiers films.

«J'ai détesté les trucs à l'eau de rose, mais c'est peut-être parce que je suis cynique. Tout ce truc avec le ‘’dressing’’ de chaussures à la fin, j'ai détesté. Je déteste les trucs mignons et je trouvais que c'était trop sentimental et romantique, sans la moindre pointe de réalisme», a-t-il avoué.