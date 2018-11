«Un arrêt magnifique»: Alex Ovechkin applaudit Carey Price

Alex Ovechkin a le sens du spectacle. Il l’a encore prouvé en fin de match en applaudissant Carey Price après son arrêt miraculeux alors qu’il ne restait que deux secondes au cadran.

«C’était un moment assez cool, c’était un arrêt magnifique. Les partisans l’applaudissaient et j’ai décidé de faire de même.»

– Alex Ovechkin

Claude Julien a offert un bon résumé de ce revers de 5 à 4 en prolongation contre les Capitals.

Carey Price

«À la fin, la fatigue s’est fait sentir. On a joué à cinq défenseurs (en raison de la blessure à Juulsen) pendant plus de deux périodes et à trois trios en troisième période. Notre quatrième trio a connu beaucoup de difficulté ce soir [hier]. Quand tu reviens d’un voyage, c’est difficile aussi. Carey a tout fait pour nous garder dans le match. C’est peut-être cinq buts contre lui, mais c’est grâce à lui si on s’est battus jusqu’à la fin. Ce point, on va le prendre.»

– Claude Julien

Kenny Agostino a marqué son premier but dans l'uniforme du Tricolore. Il s'agissait de son troisième but dans la LNH.

«C'est une bonne sensation, j'avais hâte à ce premier but. Je veux contribuer aux succès de l'équipe. J’aurais aimé réussir mon premier dans une cause gagnante. Mais grâce à la magie de Price, nous avons récolté un point. Je donnerai maintenant la rondelle de mon but à mes parents.»

– Kenny Agostino