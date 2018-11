Un manoir acheté 48,8 M$ US... pour être démoli

La propriété la plus dispendieuse du sud-ouest de la Floride n’existe plus.

C’est que le manoir, situé au 2500 Gordon Drive, à Naples, en Floride, acheté pour la coquette somme de 48,8 millions de dollars américains en juin dernier, a été complètement démoli.

En effet, les nouveaux propriétaires, dont on ignore l’identité, ont choisi de raser la propriété de 11 000 pieds carrés construite en 1994, selon les informations obtenues par le «USA Today».

Le manoir, qui comptait 6 chambres à coucher et 9 salles de bain n’est plus. Il avait été bâti dans les années 1990 pour remplacer une autre résidence construite en 1937.

Le manoir avait d’abord été mis en vente pour la somme de 60,9 millions de dollars américains avant d’être vendu 12 millions de dollars de moins.

La Ville de Naples avait autorisé les nouveaux propriétaires à démolir la résidence après avoir payé des frais estimés à 150 000 $.

«Nous avons fini la démolition il y a plus d’une semaine», a confié Mike Austin, propriétaire de la compagnie responsable des travaux d’excavation.

Tous les éléments du manoir ont été jetés à la poubelle ou recyclés, ainsi que la végétation qui entourait la maison qui donne sur le golfe du Mexique.

«Vous devez savoir que cette résidence a été complètement rénovée il y a 11 ans. Donc il y avait vraiment des trucs de fou dans ce manoir», a expliqué l’entrepreneur.

En effet, en 2007, un magnat de l’informatique et sa femme avaient acheté la demeure pour 40 millions de dollars américains avant d’investir 25 M$ US pour moderniser et améliorer le manoir.

Le «USA Today» n’a pas été en mesure d’obtenir des détails sur les plans de la future demeure.

«C’est un terrain exclusif et la maison qui y sera construite va correspondre à cela», a ajouté M. Austin.