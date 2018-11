Ville-Marie veut interdire le cannabis dans des évènements familiaux

L’arrondissement de Ville-Marie veut interdire le cannabis et le tabac dans des évènements «à caractère familial».

Pour y arriver, Ville-Marie a l’intention de modifier son règlement sur le civisme, le respect et la propreté pour interdire «par ordonnance, l’usage d’une substance fumée ou vapotée lors de certains événements», selon les documents du conseil d’arrondissement de mercredi.

«Une fois le règlement adopté, le conseil pourra, lors d’une prochaine séance, édicter une ordonnance interdisant l’usage d’une substance fumée ou vapotée lors de certains événements», indique-t-on.

Des évènements comme la Fête des neiges au parc Jean-Drapeau ou le défilé du père Noël au centre-ville pourraient donc à terme être touchés par cette interdiction.

À l’heure actuelle, il n’est pas permis de fumer du cannabis dans Ville-Marie partout où cela est interdit pour le tabac, et plus de certains autres lieux comme sur les pistes cyclables et dans les abribus.