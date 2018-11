Le gouvernement de Justin Trudeau a fait «perdre du temps» aux Canadiens en défaisant la décision légitime de Stephen Harper de repousser l’âge de la retraite à 67 ans, évoque Mario Dumont dans sa chronique «Version Dumont» de mercredi.

La Fédération des Chambres de commerce du Québec a recommandé, mercredi, dans un document de réflexion, de repousser l’âge de la retraite de 65 à 67 ans. Une mesure qui avait déjà été adoptée par les conservateurs de Stephen Harper en 2012, rappelle Mario Dumont, mais qui a été aussitôt effacée par Justin Trudeau à son arrivée au pouvoir.

«C’était fait au Canada. Stephen Harper l’avait fait. Ce n’était pas une décision facile, ce n’était pas une mesure populaire, c’est sûr que tu ne gagnes pas des votes avec ça. [...] C’était une décision plate à annoncer, mais qu’il jugeait nécessaire pour l’économie du pays», souligne Mario Dumont.

Selon lui, la décision de repousser l’âge de la pension à 67 ans était non seulement la bonne, mais elle avait aussi été bien appliquée puisqu’elle ne prenait effet qu’en 2029, soit 17 ans après l’annonce.

«C’était une implantation très progressive pour s’assurer que ceux à qui ça s’appliquait auraient le temps de se dire que l’âge de la retraite n’était plus à 65 ans, mais à 67 ans, et de planifier en conséquence», soutient l’animateur.

L’espérance de vie

Pour Mario Dumont, outre le manque de main-d’œuvre actuel, la décision de repousser l’âge de la retraite à 67 ans allait de soi compte tenu de la meilleure espérance de vie des Canadiens.

«On vit plus vieux, donc ça veut dire que la période sur laquelle tu vas recevoir une retraite est plus longue. Il faut payer pour ça», note-t-il.

Les Canadiens vivent plus vieux, mais aussi plus en santé, poursuit Mario Dumont. Cette santé permet aux travailleurs de contribuer à l’économie du pays sur une plus longue période et d’enlever une pression sur le régime de retraite.

«Je ne comprends toujours pas pourquoi Justin Trudeau a reculé sur ce qui avait été fait par l’ancien gouvernement et qui était tout à fait dans la nature des choses et dans l’ordre de notre temps, déplore-t-il. On va probablement rouvrir ce même débat et revenir au même constat. En défaisant ça, le gouvernement de Justin Trudeau nous aura simplement fait perdre quelques années.»