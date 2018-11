Bernard «Rambo» Gauthier revient sur ses propos envers Legault

Bernard «Rambo» Gauthier revient sur ses propos envers François Legault. Le qualifiant de «leader politique malhabile», il a voulu lui montrer que la Côte-Nord restera éveillée et que s’il le faut, «on va le réveiller lui aussi». Il accuse aussi les entreprises de l’extérieur de «tricher» pour réussir à avoir des contrats dans la région.

Selon Bernard Gauthier, il ne faut surtout pas attendre que les politiciens veillent aux intérêts des travailleurs. Il fait le parallèle avec la situation nord-côtière d’il y a quelques années, alors que 60% des emplois découlant de La Romaine profitait à des travailleurs d’en dehors de la région.

«Parce que c’est des entreprises de l’extérieur qui allait chercher les contrats, on était en train de tout perdre dans la région. Si c’est réglé aujourd’hui, c’est parce qu’on a pris ça en main, on est allé dans les rues et on s’est battu. Faut pas attendre après les politiciens, ça fait 40 ans qu’on est bleu, pi nos députés s’assoient sur leur lauriers et attendent leur pension».

Quant aux affirmations de François Legault, le syndicaliste souligne que quelqu’un se devait de réagir.

«Si on se cache la tête, qu’on ne réagit pas, ils vont prendre ça comme un acquis. C’est nous qui se battons et les soulèvements populaires valent la peine, les preuves sont là. Si moi j’ai réussi, un petit syndicaliste, j’ose croire que nos politiciens sont capables de bouger!»

Entreprises de «l’extérieur»

Rambo croit que la Côte-Nord a toujours tendance à être laissée pour compte.

«On est 1% de la population du Québec, mais le garde-manger, il est ici. L’avenir est ici, il y a plein de projets miniers. Quand la route 138 va être complétée, qu’est-ce qui va se passer ? Ils vont venir exploiter le territoire! Quand nos gens travaillent, pas de problème, t’amèneras des travailleurs australiens si tu veux, mais il faut protéger notre région».

Faisant référence à la centaine de diplômés autochtones qui n’ont pas encore pu travailler, il prétend que seule la Côte-Nord est affectée par la situation. La raison : les entrepreneurs ailleurs au Québec trichent.

«Nos entrepreneurs ont décidé de ne pas tricher. Pour obtenir des contrats ailleurs, faut que tu coupes. Pour que son boss pogne des jobs, un employé va accepter de déchirer des pages de sa convention. C’est pas normal que tu passes de l’autre bord de la péninsule et que tu viennes pogner un contrat à Sept-Îles, voyons!».

«La CCQ aime mieux courir après moi»

«Si vous acceptez que je vous donne voter chèque de pension et que vous me le redonnez cash pour pas qu’il y ait de traces, que je vous paie en marchandises plutôt qu’en temps double, que vous acceptiez de signer pour pas que j’aie à vous payer plus la fin de semaine, on aura le contrat. Les employés acceptent parce qu’ils ont besoin de cet argent, c’est comme ça qu’ils réussissent à avoir des contrats ici », ajoutant que la Commission de la construction du Québec (CCQ) est au courant. « Chu pas politicien, mais s'ils refont un barrage dans le coin et que je suis encore en vie, c'est certain que je vais m'en mêler. J'vais y aller à guerre », renchérit-il.