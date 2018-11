Billet d’or pour le spectacle du duo Lemire-Verville

Le duo formé de Daniel Lemire et Pierre Verville vient de conclure une série de spectacles et les deux artistes tracent un bilan plus que positif de l’expérience.

Tellement positif qu’ils ont reçu un billet d’or pour avoir vendu plus de 50 000 billets. La récompense leur a été remise en pleine entrevue à TVA Nouvelles.

Le spectacle a été très bien reçu, tant par le public que par la critique.

Les numéros varient dans le temps puisque le spectacle est inspiré de l’actualité toujours changeante.

«Les gens sont contents de voir qu’on a formé ce duo et de voir qu’on fait des numéros ensemble et non des numéros en solo», a expliqué Pierre Verville en entrevue.

«Le plaisir qu’on a retrouvé aussi, ajoute Daniel Lemire. Il faut que tu aies du fun avec quelqu’un lorsque tu fais un show à deux».

La tournée de spectacles va se poursuivre en 2019 à travers la province avec un passage à la Place des Arts en février prochain.