Ces artistes qui ne se cachent pas pour parler de leur orientation sexuelle

À la télévision et au cinéma, on aborde maintenant sans pudeur, mais avec élégance, différentes orientations sexuelles. Par contre, il s'agit là de fiction. Or, plusieurs artistes québécois ont l'audace et la confiance de parler de leurs désirs sans se cacher derrière des personnages. En voici huit qui ne se cachent pas pour parler d'homosexualité et de pansexualité.

Ariane Moffatt

S’il y a bien une artiste qui ne cache pas qui elle est, c’est Ariane Moffatt. En couple depuis plus de 10 ans avec la psychologue Florence Marcil-Denault, la chanteuse est aujourd’hui maman de trois enfants avec son amoureuse. En 2013, la même année où elle a reçu le prix Lutte contre l’homophobie de la Fondation Émergence, elle a accueilli des jumeaux – Paul et Henri – grâce à sa conjointe qui leur a donné naissance. En 2017, c’est Ariane Moffatt qui a accouché d’un garçon, Georges. Preuve que l’amour entre les deux femmes est toujours fort, l’auteure-compositrice-interprète a récemment demandé la main de sa belle. Le mariage aura lieu à l’été 2019.

Cœur de pirate

Les amours de Béatrice Martin ont beaucoup fait jaser au cours des dernières années. Son mariage avec le tatoueur Alex Peyrat – père sa petite fille Romy – et son divorce ne sont toutefois rien en comparaison de sa sortie médiatisée après la tuerie dans un bar gai d’Orlando, en juin 2016, alors qu’elle s’est apposé une nouvelle étiquette: une orientation dite «queer» (pansexuelle). Cœur de pirate est passée de la parole aux actes quelques jours plus tard, embrassant et vivant une très brève idylle avec Laura Jane Grace, chanteuse transgenre du groupe Against Me!, qu’elle a embrassée sur scène à Toronto.

Jasmin Roy

Preux chevalier à la défense des injustices liées à l’homophobie, Jasmin Roy n’hésite pas à prendre la parole pour dénoncer des situations inacceptables comme l’intimidation. En 2010, il a pris le taureau par les cornes, d’abord en signant «Osti de fif!», un livre renfermant plusieurs puissants témoignages – dont le sien – de problèmes survenus à l’école. Ensuite, il a créé la Fondation Jasmin Roy afin de poursuivre sa mission et donner une plus grande portée à son message. Inlassable voix des jeunes sur différents fronts, il a également animé «Intimidés», une série documentaire proposée sur Canal Vie dans laquelle on trait notamment d’homophobie.

Debbie Lynch-White

Une autre artiste qui n’a pas peur de s’afficher, c’est Debbie Lynch-White. L’intervenante de première ligne Nancy Prévost du téléroman «Unité 9» et célèbre Bolduc du film du même titre file le parfait amour avec Marina Gallant depuis quelques années déjà. Ne souhaitant pas révéler à tout prix son homosexualité, la comédienne a par contre eu besoin d’exprimer son amour à celle qu’elle a épousée à l’été 2017. Outre leur intimité, les deux femmes partagent une passion pour la musique. Elles ont d’ailleurs uni leurs talents en chanson afin de proposer des reprises de pièces bien connues publiées sur Facebook.

Alex Perron

Gai affirmé depuis ses 18 ans, Alex Perron a décidé d’exploiter à fond la carte de l’homosexualité sur scène avec Les Mecs comiques à partir du milieu des années 1990 avant d’en reparler avec Louis Morissette et Jean-François Baril devant les caméras de la série «3 x rien». Puis, il a tout naturellement abordé ce thème pour son premier spectacle en solo, «Un gars c’t’un gars» en 2009. Afin de donner du poids à ses mots, il est aussi devenu l’un des porte-parole de l’organisme Gai Écoute. Pour lui, la communication et l’acceptation de soi représentent de bons pas pour combattre l’homophobie.

Safia Nolin

Elle s'habille comme elle veut, elle chante ce qui lui plaît et elle partage ce dont elle a envie. Safia Nolin ne fait pas de compromis. Si elle n'a pas peur qu'on parle de son look, elle ne se cache pas non plus quand il est question d'amour. Copine de la chanteuse française Catherine Pommet pendant quelques mois, l'artiste originaire du quartier Limoilou, à Québec, avoue ressentir du désir pour les hommes et les femmes. «Je peux être facilement attirée par un gars, et attirée par une fille», a-t-elle confié à Anouk Meunier pour un rendez-vous d'«Accès illimité», en 2017. De plus, sur son album «Dans le noir», elle a enregistré la chanson «Lesbian Break-up Song».

Dany Turcotte

Le fou du roi de «Tout le monde en parle» a révélé être homosexuel sur le plateau de l'émission en 2005. Après un échange complice avec le politicien André Boisclair, Dany Turcotte est sorti du placard publiquement. Il répond maintenant avec aplomb aux commentaires qu'il reçoit sur les réseaux sociaux et aux courriels qui lui sont envoyés en lien avec son orientation sexuelle afin de combattre «la bêtise un con à la fois», dit-il. Conscient de sa popularité et de l'importance de venir en aide aux gens dans le besoin, il a accepté de joindre ses forces à celles de l'organisme Gai Écoute dont il est devenu porte-parole.

Xavier Dolan

Quelques années avant de réaliser son premier film, Xavier Dolan a dévoilé son orientation sexuelle à des camarades de classe. Il avait alors 16 ans. Depuis, il parle d'homosexualité au cinéma, comme ce fut notamment le cas avec «Tom à la ferme» ou «Juste la fin du monde» porté par une distribution française toute étoile. De plus, le jeune homme sait se laisser émouvoir par le septième art et aime saluer un bon coup lorsqu'il en reconnaît un, ce qu'il a fait en mars dernier, sur son compte Instagram, après avoir vu le long métrage «Avec amour, Simon» dans lequel un adolescent fait son «coming out».