Circulation difficile sur l'autoroute de la Capitale à la suite d'une collision

Une collision impliquant un camion-cube complique la circulation sur l’autoroute de la Capitale en direction ouest à la hauteur de Beauport, à Québec, mercredi matin.

Le camion et une voiture se sont percutés vers 5h30 et ont tous les deux terminé leur course dans la sortie menant à l’avenue Bourg-Royal.

Le conducteur de la voiture a subi des blessures mineures.

L’événement causait encore des problèmes vers 7h, en raison du remorquage compliqué du camion. La circulation était dense à partir du boulevard Armand-Paris, en direction ouest, soit 7 kilomètres plus tôt.