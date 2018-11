«Creed II»: trop de Rocky

Mettant toujours en vedette Michael B. Jordan et Sylvester Stallone, «Creed II» n’est pas aussi efficace que son prédécesseur.

Adonis Creed (Michael B. Jordan) est désormais champion du monde, mais son couronnement est rapidement assombri par Viktor Drago (Florian Munteanu) qui, poussé par son père Ivan (Dolph Lundgren), le met au défi de le battre.

Réalisé par Steven Caple Jr. – Ryan Coogler ayant décidé de délaisser la caméra pour la production –, et avec un scénario coécrit par Sylvester Stallone, «Creed II» surfe allègrement sur les références à Rocky (Sylvester Stallone) jumelées à la notion de revanche, semblant ainsi parfois n’être qu’une suite à «Rocky IV».

Quelques aspects propres au personnage principal sont montrés, comme sa relation avec Bianca (Tessa Thompson), dont la carrière de chanteuse se porte de mieux en mieux, ou le fait que les amoureux vont devenir parents, des sous-intrigues servant à lier entre elles les scènes d’entraînement des deux boxeurs ainsi que leurs combats (il y en a deux).

Tout nostalgique de la série des «Rocky» appréciera forcément le bref face-à-face entre Stallone et Lundgren – trop vieux pour monter dans le ring, mais qui s’affrontent par élèves interposés –, l’apparition éclair de Brigitte Nielsen, les notes iconiques et reconnaissables entre mille de «Gonna Fly Now» de Bill Conti, ainsi que quantité de moments rappelant l’ère Reagan.

Malgré tous ces éléments, «Creed II» n’est pas un hommage à «Rocky» à proprement parler. Afin de faire bonne mesure et de continuer d’allécher un public plus jeune que les aficionados de Balboa, on trouve une trame sonore actuelle, incluant des titres de Kendrick Lamar, J. Cole ou Lil Wayne.

Les scènes d’entraînement – dont plusieurs moments sont fort impressionnants – au goût du jour ainsi que la manière nerveuse, malgré plusieurs ralentis inutiles, dont Steven Caple Jr. filme les combats contribuent à ancrer le long métrage de 130 minutes dans la modernité.

À la fois suite de «Rocky IV» et de «Creed», ce «Creed II» peine donc à trouver sa spécificité et son ancrage dramatique, et parie davantage sur une recette composée d’épreuves et de moments inspirants que sur une réelle création, comme l’était le premier le film.

Note: 3 sur 5