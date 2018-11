Des centaines de fermetures de résidences à prévoir sous peu

Le triste cas de cette résidence pour aînés qui ferme ses portes, en Estrie, est symptomatique de la pression énorme qui s’exerce sur leurs propriétaires. La liste des fermetures risque d’ailleurs de s’allonger considérablement sous peu, avertit un intervenant.

TVA Nouvelles rapportait que les 23 aînés de la Résidence Sawyerville, à Cookshire-Eaton, ont appris lundi qu’ils avaient à peine neuf jours devant eux pour se trouver un nouveau toit. Certains d’entre eux sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, ce qui ne facilite en rien une transition brutale.

Le président de Visavie, une organisation qui regroupe des conseillers en résidences pour retraités et qui les aide gratuitement à se reloger, confirme que les fermetures inattendues sont le lot quotidien de ses intervenants.

«Et quand on regarde le nombre de résidences qui sont actuellement en repositionnement ou en questionnement, on parle peut-être même de 300 nouvelles résidences qui vont fermer au cours de la prochaine ou des deux prochaines années», prévient Claude Paré, en entrevue au Québec Matin.

Pressions

La pression financière sur les maisons de retraite est telle que certaines d’entre elles ne sont «plus capables d’arriver». Leurs préoccupations, qui vont de la pénurie de main-d’œuvre à la mise à niveau de leurs systèmes de gicleurs, sont également exigeantes. Qui plus est, les propriétaires de ces résidences ont toutes les difficultés du monde à trouver des entrepreneurs spécialisés pour faire les travaux exigés par les nouvelles normes de certification.

M. Paré parle d’une période de transition des petites vers les grosses résidences et tempère en précisant que si «300 résidences de 20 personnes» risquent de fermer, en contrepartie, «vous allez probablement avoir 20 nouvelles résidences de 300 personnes» qui vont ouvrir.

Bref, tout le monde pourra trouver un endroit où se loger, mais au final «ce que ça a comme conséquence, c’est que ça vide les régions de petites résidences», favorisant un mouvement important des campagnes vers les villes.

La stabilité du milieu de vie est pourtant essentielle pour bon nombre d’aînés. «Souvent, le critère numéro un, c’est la proximité de l’endroit où ils ont vécu toute leur vie», se désole M. Paré.

La nièce d'un résident qui doit maintenant se reloger le plus rapidement possible le confirme. «Ils sont traumatisés! Ils ne savent plus où ils vont s'en aller, déplore elle Ruth Carette, dont l'oncle habite la Résidence Sawyerville. Ils ne savent plus où ils vont s'en aller, puis s'en aller à Sherbrooke, c'est pas comme dans une petite résidence... C'est pas le petit milieu familial qu'ils ont présentement.»