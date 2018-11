Des citoyens mécontents des nombreux travaux dans Griffintown

Des résidents de Griffintown dénoncent un manque d’écoute de la part des autorités municipales, alors que la fermeture temporaire de trois garages d’immeubles à condos vient ajouter au mécontentement lié aux multiples chantiers dans ce quartier de Montréal.

Pour Michaël Charest, qui réside au Lowney sur Ville, un avis reçu ce weekend qui annonçait la fermeture temporaire de son garage souterrain est la goutte qui a fait déborder le vase.

Pouvant accueillir 650 véhicules, trois garages dont les entrées sont situées sur les rues Shannon et Murray devaient être fermés pendant environ 10 jours à compter de mardi. Le stationnement temporaire mis à la disposition des automobilistes touchés ne peut toutefois contenir que 375 voitures.

Indignés, des dizaines de résidents s’en sont pris aux médias sociaux pour interpeller leur conseiller de ville, Craig Sauvé.

Accommodation

Lundi, M. Sauvé annonçait finalement que les travaux seraient réalisés en deux temps, de sorte que les garages souterrains ne seraient pas simultanément inaccessibles.

«En collaboration avec la ville centre, nous avons été en mesure de réviser le calendrier des travaux pour diminuer leur impact sur les résidents et résidentes du secteur», a-t-il écrit dans une lettre publiée sur Facebook.

La directrice de cabinet du maire du Sud-Ouest Benoit Dorais, Marie Otis, n’a pas commenté davantage, précisant que tout avait été dit dans la lettre de M. Sauvé.

«Pourquoi il n’y a personne qui y a pensé au début?, s'est demandé Michaël Charest. Pourquoi ça prend des appels des citoyens pour que les gens soient intelligents?»

Suggestions ignorées

Des résidents ne comprennent pas pourquoi leurs suggestions pour améliorer la situation des stationnements insuffisants dans Griffintown ne sont pas prises en compte par les autorités.

Une résidente du 190, rue Murray, prénommée Kim, qui préfère taire son nom de famille pour des motifs professionnels, stationne son véhicule dans la rue, où elle dit vivre un «cauchemar» depuis quelques semaines.

«J’ai appelé la ville, j’ai offert des solutions. On m’a répondu "on ne peut pas inventer de places". Je comprends, mais pourquoi, pendant la durée des travaux, on n’enlèverait pas les limitations de journée [sur les stationnements]?»

«Le seuil d’acceptabilité du gros bon sens, il est dépassé, a dénoncé Michaël Charest. [On] se fout complètement du petit citoyen qui veut avoir un semblant de vie paisible. »

Même son de cloche du côté de Héloïse St-Pierre, résidente du Lowney sur Ville. «On dirait [que les élus] ne réfléchissent pas vraiment aux impacts. Le monde a des autos, ils les utilisent, ils ont besoin de les mettre quelque part», a mentionné celle qui pense parfois déménager, tout comme Kim.