Des vedettes donnent un coup de main pour la Thanksgiving

Plusieurs artistes ont mis la main à la pâte mercredi pour servir un repas de Thanksgiving à des personnes sans-abri de Los Angeles.

Parmi les vedettes, on retrouvait l’humoriste Kevin Hart, le musicien Pharrell Williams et la comédienne Minnie Driver.

À la suggestion de sa fille, Kevin Hart a profité de l’occasion pour faire un don de 50 000$ au centre d’aide qui s’occupe de cet événement chaque année.

«Ma fille m’a dit, pourquoi ne pas essayer de faire les choses différemment cette année? Pourquoi ne pas en profiter pour aider ceux qui sont dans le besoin?», a confié Kevin Hart à l’agence Reuters,

Le comédien originaire de Philadelphie parraine son propre organisme de bienfaisance, Cooking with Hart, qui a fait donc d’articles hygiéniques pour les démunis.

Quant à la comédienne Minnie Driver, elle était accompagnée de son fils Henry pour donner un coup de main.

«Nous venons faire un tour chaque année. Il faut redonner, un point c’est tout. Il faut redonner une partie de ce qu’on a», a-t-elle dit à Reuters.

L’activité a permis de fournir un repas complet à plus de 3500 personnes, hommes, femmes et enfants confondus. L’organisme de charité en cause existe depuis 1936. Il a servi un total de 400 000 repas au cours de la dernière année.