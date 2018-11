«Est-ce que c’est Rambo qui gère le Québec?»

Le représentant syndical de la FTQ Construction, Bernard «Rambo» Gauthier, qui sait visiblement comment faire parler de lui, n’a pas l’intention de laisser venir dans sa région des travailleurs de l’Ontario comme le suggérait François Legault à Doug Ford.

«Rambo» reproche essentiellement à Legault d’avoir omis de consulter d’abord les travailleurs qui œuvrent sur les barrages au Québec avant de faire une proposition à la province voisine.

«Faut-tu être (un) asti de sans-dessein pour improviser une offre comme ça aux Ontariens – qui soit dit en passant, nous chient dessus à tour de bras – sans consulter les principaux intéressés avant d’le faire!»

Ces nouvelles déclarations font réagir le chroniqueur Richard Martineau qui se demande qui gouverne au Québec : «Rambo, les environnementalistes, les chefs syndicaux, les groupes de pression ou le premier ministre?»

«Mais en même temps, si ça nous permet de vendre notre hydroélectricité en Ontario et de faire un petit deal pourquoi pas?»

Le chroniqueur compare également les frasques de Rambo à une série de films.

«J’avais adoré les deux premiers Rambo. Rambo 1 qui bloque le chantier de la Romaine... C’était bon ça! Il y avait de l’action, c’était super le fun. Rambo 2 c’était moins bon. Il se lançait en politique, ça manquait d’action, et ça finissait en queue de poisson. Et là dans le 3e Rambo... Rambo reprend le sentier de la guerre et déclare la guerre à François Legault!»

«La bande-annonce est super bonne je ne sais pas quand ça sort par contre!»

***Voyez l’intégralité de sa chronique dans la vidéo ci-dessus.***