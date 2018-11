Devant la levée de boucliers contre l’arrivée de travailleurs ontariens sur un possible chantier hydroélectrique sur la Côte-Nord, Caroline St-Hilaire appelle les syndicats à «évoluer» et à savoir «saisir l’opportunité».

Les analystes politiques Caroline St-Hilaire et Jonathan Trudeau sont régulièrement en désaccord, mais sur la question d’un potentiel projet hydroélectrique sur la Côte-Nord, les deux s’entendent pour dire que la possibilité de voir des travailleurs ontariens débarquer sur un chantier ne doit pas bloquer l’ambition du gouvernement dans ce dossier.

«Ça n’enlève rien à personne. Et si ça fait en sorte qu’on va chercher plus d’argent dans notre portefeuille, je ne vois même pas pourquoi on poserait la question et qu’on s’indignerait», évoque Caroline St-Hilaire.

«François Legault nous dit qu’il pense qu’il pourrait y avoir du travail découlant de ces ententes-là et que si on ne propose pas quelques emplois à l’Ontario, il n’y en aura pas de job! Eux, ce qu’ils nous disent, c'est qu’ils aiment mieux ne pas travailler du tout que de partager une partie du travail avec l’Ontario, c’est ridicule!», se révolte Jonathan Trudeau.

Or Caroline St-Hilaire estime que si on avait mis dans le coup certains intervenants clés, dont la députée péquiste Lorraine Richard, avant de lancer l’idée d’offrir des emplois à l’Ontario, le tollé aurait possiblement pu être tempéré.

«Si on en avait parlé aux gens de la Côte-Nord, à la députée Lorraine Richard ou à “Rambo” Gauthier, pensez-vous vraiment qu’ils auraient gardé ça pour eux?», demande son collègue.

