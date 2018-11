Infirmière suspendue pour avoir vacciné des élèves en état d’ébriété

Une infirmière de Chicoutimi vient de perdre son droit de pratique pour cinq mois pour des raisons absolument troublantes.

Marie-Andrée Villeneuve a vacciné des enfants d'une école primaire alors qu'elle était en état d'ébriété, en avril 2016.

Le conseil de discipline de l'ordre des infirmières qualifie son geste de l'un «des plus graves qu'une infirmière peut commettre.»

L'infirmière supervisait une séance de vaccination dans une école primaire, mais a décidé de prendre la seringue pour vacciner elle-même quelques élèves.

Or, son haleine d'alcool a été remarquée par une collègue. L'employeur l'a soumis à un ivressomètre et deux heures plus tard elle dépassait encore la limite permise pour conduire sa voiture.

Aucun élève n'a subi de problème de santé.

La révocation de cinq mois a été suggérée à la fois par son avocat et la syndique de la profession.