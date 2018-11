Infrastructures de l’eau : jusqu’à 800 millions $ par an pour rattraper le déficit

La Ville de Montréal estime qu’il faudrait investir chaque année de 625 à 800 millions$ pour rattraper son déficit d’entretien des infrastructures de l’eau, qui s’élève actuellement à 3,5 milliards$, et maintenir ses actifs.

Les actifs de l’eau s’élèvent à 30,5 milliards$ et, pour les entretenir, il faut investir au moins 1,5% de leur valeur par année, soit 440 millions$, a calculé la Ville. À cela s’ajoutent les investissements pour rattraper le déficit d’entretien.

Pourtant, seulement 1,5 milliard$ est prévu au programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les trois prochaines années, dont près de 482 millions$ en 2019 a fait remarquer mercredi le maire de Beaconsfield Georges Bourelle. L’élu s’est demandé si la Ville prenait du retard lors de la Commission sur les finances qui étudie le budget.

Le responsable de l’eau et des infrastructures de l’eau, Sylvain Ouellet, a reconnu que des retards pouvaient être causés par la complexification des projets et des contraintes liées à la main-d’œuvre.

«C’est difficile parfois de retenir notre propre main-d’œuvre, on a aussi des départs à la retraite des fois plus longs à remplacer, les coûts de construction peuvent augmenter, [il y a] la capacité des Montréalais à endurer des travaux, et aussi les autres travaux des partenaires font que ça devient de plus en plus complexe. Il y a aussi la capacité de payer des Montréalais et des villes liées [à considérer]», a-t-il expliqué, conscient de la situation et souhaitant l’améliorer.

La directrice du Service de l’eau, Chantal Morissette, a indiqué qu’il était essentiel de poursuivre les investissements - à la hausse d’année en année. Elle a souligné un peu plus tard que le retard était tout de même en train d’être rattrapé dans la réhabilitation des conduites d’égout.

«Un sous-investissement dans les infrastructures de l’eau occasionnerait une augmentation des travaux d’urgence qui sont réalisés au budget de fonctionnement et qui sont environ dix fois plus coûteux que ceux réalisés dans le cadre de travaux planifiés», prévient d’ailleurs le Service de l’eau dans sa présentation du PTI.

Conduites en mauvais état

Montréal prévoit que 65% de son réseau d’aqueduc, soit plus de 2300 km, sera «en mauvais état ou en très mauvais état» à partir de 2022, avec un «rythme de 2 à 3% par année».

Actuellement, près de 8 % des conduites secondaires, soit 284 km, sont dans ces catégories, et 3,7% des conduites primaires (29 km).

«Ce qui va caractériser l’état d’une conduite d’aqueduc, c’est le nombre de bris, a spécifié Chantal Morissette. Plus elle vieillit, plus le nombre de bris augmente de façon exponentielle.»