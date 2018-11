Laitue romaine: un autre cas de E. coli identifié au Canada

Un 19e Canadien a été infecté par la bactérie E. coli après avoir mangé de la laitue romaine, a confirmé mercredi soir l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), au lendemain de l'annonce d'une importante vague d'infection à la grandeur de l'Amérique du Nord.

Contrairement aux précédents cas qui ont été recensés au Québec (15) et en Ontario (3), le nouveau patient identifié est originaire du Nouveau-Brunswick.

Au total, huit patients sur les 19 identifiés à ce jour ont dû être hospitalisés après avoir contracté la maladie. Une personne a même souffert du syndrome hémolytique et urémique (SHU), qui se manifeste par de graves complications, a fait savoir l'ASPC dans une mise à jour de son avis.

De côté des États-Unis, 32 cas qui ont été rapportés entre le 8 et le 31 octobre dans 11 États. Treize patients ont dû être hospitalisés, ont fait savoir les Centres pour la prévention et le contrôle des maladies mardi.

Aucun décès lié à cette éclosion de la maladie n'a été enregistré, tant au Canada qu'aux États-Unis.

Cette nouvelle éclosion a amené les autorités à conseiller de ne pas consommer de laitue romaine. Les restaurateurs ont été invités à ne pas en servir et les distributeurs à la retirer du marché.

Bien qu'aucun avis de rappel formel n'a été émis par les autorités sanitaires, plusieurs épiceries ont vidé leurs étalages de leur stock de laitue romaine, mercredi. C'est notamment le cas de Loblaws et Sobeys, qui ont annoncé qu'elles cessaient temporairement la vente de salade romaine.

Ce n'est pas la première fois que la laitue romaine est mise en cause dans une éclosion de E. coli. Deux autres vagues de la maladie liées à la consommation de ce légume avaient fait des dizaines de malades au Canada et aux États-Unis, au printemps 2018 et à la fin 2017.