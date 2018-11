«Le livre de Green»: un équilibre délicat

Attendez-vous à entendre les noms de Viggo Mortensen et Mahershala Ali en cette saison de prix cinématographiques.

Tiré d’un fait réel, «Le livre de Green» se concentre sur la relation entre le musicien Don Shirley (Mahershala Ali) et son chauffeur italien raciste Tony Vallelonga (Viggo Mortensen).

La comparaison avec «Miss Daisy et son chauffeur» est facile. C’est plutôt toutefois aux «Figures de l’ombre» que «Le livre de Green» fait penser. Car il s’agit ici de célébrer ces héros noirs américains méconnus dont l’histoire mérite non seulement d’être racontée, mais aussi (et surtout) d’être diffusée.

En effet, Vallelonga est raciste, d’un de ces racismes qui lui fait jeter des verres dont se sont servis des réparateurs noirs venus chez lui. Or, il postule pour un emploi de chauffeur et d’homme à tout faire auprès du pianiste Don Shirley dont la tournée va le conduire dans le sud profond des États-Unis. On s’en doute, «Le livre de Green» sera l’occasion, pour les deux hommes, de développer une solide amitié.

Le fameux «Green Book» du titre en version originale est un petit guide vert destiné aux noirs américains qui devaient voyager dans les années 1940 à 1960 afin de les aider à trouver des services sur la route, la ségrégation raciale sévissant durement aux États-Unis.

Le périple des deux hommes les conduit à affronter un certain nombre de situations drôles (on sent ici l’influence du réalisateur Peter Farrelly), révoltantes ou ahurissantes. «Le livre de Green» est donc, de par son sujet, prévisible au plus haut point, bourré de bons sentiments et l’illustration parfaite de ces histoires de rédemption que les Américains affectionnent tout particulièrement.

Par contre, cette avalanche de bons sentiments mielleux est amplement compensée par le jeu subtil de Viggo Mortensen et Mahershala Ali, les deux hommes parvenant à un équilibre délicat qui fait que le long métrage ne tombe jamais dans l’indigeste. Le fait que ce soit une histoire vraie et que le scénario ait été écrit par le fils de Tony Vallelonga apporte, en outre, une gravité à ce film qui mérite d’être vu.

Note: 3,5 sur 5