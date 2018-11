LeBel promet une vaste réforme du droit de la famille

Alors que le gouvernement Couillard a toujours refusé d’aller de l’avant, la nouvelle ministre de la Justice promet de réformer le droit de la famille en profondeur.

«J’ai l’intention de faire cette réforme-là dans le premier mandat, à tout le moins qu’elle soit suffisamment bien engagée pour qu’on ne puisse plus reculer par la suite», a affirmé Sonia LeBel à l’entrée du conseil des ministres, mercredi matin.

La ministre du gouvernement Legault a réitéré cet engagement électoral après avoir reçu un manifeste, rédigé par Me Alain Roy et cosigné par huit ex-ministres, qui réclame une réforme du droit encadrant notamment les conjoints en union libre. C’est Me Alain Roy qui avait dirigé la rédaction d’un important rapport sur la modernisation du droit de la famille, déposé en 2015 dans la foulée de l’affaire Éric contre Lola.

Aujourd’hui, un peu plus de 60% des enfants au Québec naissent hors mariage. Leurs parents, plaident les partisans d’une réforme, ne bénéficient pas des mêmes protections en cas de séparation, notamment la partage du patrimoine familial.

La ministre LeBel n’a pas fixé d’échéancier pour le dépôt et l’adoption d’un projet de loi et laisse entendre que sa réflexion portera sur l’ensemble des enjeux soulevés par le rapport Roy.

La question des mères porteuses, dont la rémunération est interdite au Québec, sera également sur la table. «Pour moi, ça fait partie de la réforme du droit familial, affirme Sonia LeBel. Ce sont de nouvelles façons d’établir des liens de filiation.»