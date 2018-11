Legault défend le recours éventuel à la main-d’œuvre ontarienne

Malgré les critiques formulées par les libéraux et la FTQ Construction, le premier ministre François Legault maintient qu’il serait avantageux d’inclure des travailleurs ontariens dans la construction de nouveaux barrages au Québec, tel que proposé à Doug Ford.

En point de presse en marge du conseil des ministres, M. Legault a rappelé qu’actuellement, l’Ontario se prépare à investir 20 milliards $ dans la rénovation de centrales nucléaires.

« Je pense que toute la population, partout dans le monde, n’est pas très chaude à l’idée d’avoir des centrales nucléaire », considère le premier ministre.

« Ce qui fait hésiter ou ce qui fait reculer l’Ontario, c’est qu’en rénovant des centrales nucléaires, ils vont créer beaucoup d’emplois en Ontario », a-t-il expliqué.

« Donc je pense que ce serait, comme on dit en anglais, un "win-win" si on arrivait à faire une entente avec l’Ontario pour qu’au lieu de rénover des centrales nucléaires, on construise des barrages au Québec, en partie avec des employés du Québec, en partie avec des employés de l’Ontario », a continué M. Legault.

Une bonne affaire pour les syndicats, selon Legault

Au lendemain de la visite de François Legault à Queen’s Park, la FTQ Construction a vivement dénoncé la proposition faite au premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Le syndicaliste de la Côte-Nord, Bernard « Rambo Gauthier » a notamment reproché à François Legault d’avoir omis de consulter d’abord les travailleurs québécois.

Le directeur général de la centrale syndicale, Éric Boisjoly, a lui aussi tenu à rappeler à M. Legault « que les travailleurs d’ici doivent passer en priorité ».

« Si les syndicats, on leur dit : vous avez une partie des emplois ou vous n’avez pas d’emplois du tout parce que l’Ontario c’est une condition pour signer, a répliqué M. Legault. [...] Il y a deux possibilités : il n’y a pas de barrages, puis il n’y a pas d’emplois ni au Québec puis en Ontario, ou il y a des nouveaux barrages on sert l’Ontario puis il y a des emplois au Québec puis des empois en Ontario. Qu’Est-ce que vous préférez? Comprenez-vous? »

Les libéraux ajoutent leur voix

Mercredi matin, les libéraux ont déploré à leur tour l’offre faite par M. Legault à l’Ontario, en lui reprochant d’avoir manqué de transparence en omettant d’en parler d’abord à la population québécoise.

« François Legault nous parle de création d'emplois de qualité, mais les seuls emplois de qualités qu'il compte créer avec son projet, ce sont des emplois pour nos voisins ontariens », a déclaré le député libéral et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Énergie et de Ressources naturelles, Saul Polo, après avoir appris dans le « Globe and Mail » la proposition faite lundi à M. Ford.