Les autobus montréalais célèbrent leur 99e anniversaire

Les premiers bus de Montréal ont sillonné les rues il y a exactement 99 ans ce jeudi. Il s’agissait à la base d’une alternative de transport économique pour éviter les coûts onéreux générés par les tramways de la métropole.

«La modernité à cette époque, c’était les bus. Les tramways, c’était compliqué avec les rails de longue distance. On ne pouvait pas en mettre partout et la ville grandissait. Alors, pourquoi pas un réseau de ligne de bus en parallèle pour diminuer les coûts», a expliqué Benoît Clairoux, historien de la Société de transport de Montréal (STM).

Ce dernier, qui prépare un livre pour le centenaire des autobus de Montréal, rappelle que les premiers autobus de l’île de Montréal étaient simplement des camions de la marque «White» transformée pour accueillir plus de passagers. Ils ont été inaugurés le 22 novembre 1919 sur la rue Saint-Étienne, rebaptisée la rue Bridge depuis.

Satisfaite de ses premières expériences avec les autobus, la Montreal Tramways Company (MTC) propulsera en 1925 un véritable réseau muni de trois lignes d'autobus dans les secteurs de LaSalle, Lachine et même sur la rue Sherbrooke.

«Ça va prendre encore beaucoup de temps avant d’avoir un réseau fiable avec des bus de qualité. Il y a même deux types de bus à l’époque: les réguliers et ceux de luxe qui coûtent plus cher. Ces derniers visent une clientèle aisée, disons, mais ça a beaucoup changé depuis», a souligné l’historien en ricanant.

Terminé le tramway

Une page d’histoire se tourne en 1959 à Montréal, alors que les autobus remplacent pour de bon les derniers tramways qui circulaient encore dans les rues.

«À l’époque, l’essence ne coûtait pratiquement rien comparé à l’électricité des tramways. Les fils aussi, les gens ne trouvaient pas ça beau. Aujourd’hui, ça pourrait faire scandale ce genre de décisions, mais pas du tout à l’époque. C’était une question de modernité», a indiqué M. Clairoux.

Plusieurs autobus ont été mis à l’essai en 99 ans dans la métropole. Parmi les plus surprenants, les «trolleybus» qui ont disparu de Montréal en 1966. Ces derniers fonctionnaient à l’électricité grâce à des fils d’alimentation, comme ceux utilisés pour les tramways.

La STM a d’ailleurs mis en service son premier autobus 100 % électrique l’année dernière et compte uniquement acheter ce genre de bus dès 2025, comme quoi l’histoire se répète un peu, a affirmé Benoit Clairoux.

Plusieurs changements ont aussi pu être remarqués au sein du personnel derrière le volant. Il faut attendre 1977 pour voir une première femme conduire un de ces engins. Auparavant, c’était un métier pour les hommes, a rappelé l’historien. Il soutient aussi que la STM embauche davantage de personnes issues de la diversité aujourd’hui pour refléter notre société.

«Les bus, en 2018, c’est vraiment un réseau personnalisé avec les chauffeurs qui va partout. Ce sont un peu les rivières aux alentours du fleuve qu’est le métro. On devrait respecter et admirer davantage ce transport qui est encore essentiel pour les Montréalais, près de cent ans plus tard, c’est incroyable», a dit M. Clairoux.

99 ans de bus en bref:

- 22 novembre 1919: Les deux premiers autobus commencent à circuler à Montréal

- 1925 : Inauguration d’un véritable réseau d’autobus avec trois nouvelles lignes

- 1959 : Les bus remplacent dorénavant les derniers tramways dans la métropole

- 1966 : L'arrivée du métro créée, modifie ou abolit des dizaines de lignes de bus

- 1988 : Mise en place d’un premier réseau de bus de nuit

- 1996 : Création d’un premier bus à plancher surbaissé pour favoriser l’accessibilité universelle

- 2009 : Lancement de la ligne 747 entre le centre-ville et l’aéroport Montréal-Trudeau.