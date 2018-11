Les Canadiens plus agréables que les Américains sur Twitter

Les clichés se vérifient: les Canadiens sont plus agréables et polis sur Twitter que les Américains, du moins les anglophones. Ils écrivent plus souvent «great» et «thank you» que leurs voisins.

Trois experts en linguistique de l'Université McMaster au Canada ont analysé 37 millions de messages en anglais publiés sur Twitter en 2015 et 2016, créant un nuage de mots pour chaque pays. Leurs résultats ont été publiés mercredi dans la revue scientifique en ligne PLOS ONE.

Les Canadiens se distinguent par les mots «super», «merci», «joli», «incroyable», ou «heureux». Les Américains, eux, ont plus recours à des mots négatifs tels que «haïr», «énervé», «manquer», «sentir», «jurer», «fatigué».

L'autre conclusion est que les Américains ont beaucoup plus recours aux emojis, notamment l'emoji hilare, celui qui pleure et celui qui a des coeurs dans les yeux. Ainsi qu'à des termes spécifiques à internet, comme lol et idk («I don't know», «je ne sais pas»).

Les Américains ont également une préférence pour «des mots tabous», écrivent les chercheurs, tels que des insultes, des injures et des insultes racistes (en anglais: «f*ck, sh*t, ass, hoe, b*tch, n*gga»).

Le recours à un langage moins formel chez les Américains «indique un haut degré d'ouverture et de névrotisme», affirment les auteurs.

Ce résultat étonne les chercheurs, qui notent que dans les grandes études de personnalité menées depuis des années dans les deux pays, le cliché des Canadiens plus gentils que les Américains n'était, en réalité, pas confirmé.

La différence observée sur Twitter pourrait donc être due au fait que Canadiens et Américains renforceraient eux-mêmes les clichés les concernant lorsqu'ils se mettent à écrire sur le site. Une hypothèse qui reste à prouver.