Le gouvernement Legault a fait campagne en promettant de «remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois» et c’est exactement ce à quoi s’attendent les jouteurs de l’énoncé économique du ministre des Finances Éric Girard, le 3 décembre prochain.

Après le mini-budget du ministre des Finances fédéral Bill Morneau mercredi, ce sera au tour de son nouvel homologue québécois Éric Girard de se prêter à l’exercice le 3 décembre prochain lors de son premier énoncé économique dans sa nouvelle position.

François Legault a promis que certaines des mesures proposées lors de la campagne électorale seront déjà mises de l’avant lors de cette mise à jour, mais lesquelles feraient le plus plaisir aux jouteurs?

Tous se sont entendus pour dire que la promesse phare de ramener les tarifs des CPE à 8 $ par jour serait la mesure la plus facile à mettre de l’avant aussi rapidement dans le mandat et celle qui plairait le plus aux électeurs à quelques semaines des Fêtes.

«Si les gens du gouvernement Legault écoutent “La Joute” tous les jours, et je sais qu’ils le font, ils savent qu’ils ne pourront pas reculer [sur cette promesse], fait valoir Jonathan Trudeau. En concrétisant la promesse sur les garderies, les gens pourraient aller manger la dinde de Noël en parlant des bons coups du gouvernement.»

«Je pense que c’est sur les tarifs en garderie qu’ils pourront jouer rapidement, note aussi Caroline St-Hilaire. On doit rapidement sentir qu’ils sont là, qu’ils sont bien imprégnés et qu’ils vont livrer la marchandise. On doit sentir qu’on en a un petit peu plus dans nos poches, c’est leur objectif premier.»

Pour Régine Laurent, l’uniformisation des tarifs en garderie est une promesse «majeure», mais elle espère également sentir la présence de la ministre Marguerite Blais dans le dossier des aidants naturels et avoir une première ébauche du plan pour les maternelles 4 ans.

«Il faut rapidement voir ce qui va arriver dans ces trois branches de notre société. D’une part, pour les CPE, ça coûte extrêmement cher ce qu’ont fait les libéraux. Et pour ce qui est des aidants naturels, il y a beaucoup d’attentes. Quand et comment va arriver le projet de Maisons des aînés?», demande-t-elle.

«S’il veut agir rapidement sur le portefeuille des familles, il va y aller pour ramener les tarifs à 8 $ en garderie, évoque pour sa part l’ex-ministre Stéphane Bédard. C’est simple, ça fait plaisir à tout le monde, c’est une belle clientèle et dans les faits, c’est un bon choix de société. Quand tu encourages les familles, tu encourages l’avenir.»